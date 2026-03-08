Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la festa di fidanzamento di Halit e Sahika a Villa Argun si trasformerà in un momento drammatico per la famiglia. Dopo la rivelazione sul matrimonio segreto tra Lila e Yigit, Halit perderà il controllo e caccerà tutti gli invitati. La furia dell’uomo colpirà anche Sahika: nonostante i suoi tentativi di calmarlo, Halit le ordinerà di lasciare immediatamente l’abitazione, ponendo fine alla loro convivenza proprio davanti a tutti i presenti.

Halit caccia tutti di casa dopo l’annuncio di Sahika

Halit si troverà a vivere l'ennesima tempesta nella sua famiglia e questa volta a dargli un nuovo dolore sarà la figlia più pacifica: Lila.

Durante la festa di fidanzamento di Halit e Sahika, quest’ultima annuncerà davanti a tutti che Lila e Yigit sono marito e moglie.

La cosa farà saltare i nervi a Halit, che caccerà da casa tutti gli ospiti. Per lui sarà come vivere un déjà vu. Dopo Zehra, che in tempi passati aveva sposato Sinan senza dirgli niente, ora un’altra figlia ha compiuto lo stesso passo.

Lila confessa a Halit il matrimonio segreto e scoppia in lacrime

“Ma perché non ho un figlio intelligente”, urlerà Halit davanti a Lila e la ragazza scoppierà in lacrime. “Adesso mi devi dire quando sono state celebrate queste nozze”, continuerà a urlare Halit e la ragazza, singhiozzando, dirà tra i singhiozzi: “Ieri”.

Halit non vorrà vedere sua figlia giovanissima già con un divorzio alle spalle, così penserà di consultare subito il suo avvocato: “Voglio che già domani questo matrimonio venga dichiarato annullato”.

Sahika prova a calmare Halit, ma lui la caccia definitivamente

Sahika proverà a calmare Halit: “Tesoro, cerca di non essere troppo cattivo nei suoi confronti”. Ma la donna non immaginerà che tutta la sua cattiveria ben presto le si volterà contro, anche perché è stata lei a obbligare Yigit a sposare Lila, dicendogli che sarebbe stato l’unico modo per scoprire l’identità del padre.

“E tu, che cosa ci fai ancora a casa mia? Ti voglio fuori di qui”, urlerà Halit indicandole la porta, sentendosi tradito dal fatto che la compagna non gli abbia confessato nulla prima del matrimonio. Sahika non saprà come reagire e non le resterà che abbandonare quella casa, almeno momentaneamente.