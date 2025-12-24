Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio 2026 rivelano che Marcello si mostrerà sconvolto nel momento in cui scoprirà di essere stato solo raggirato e ingannato dalla sua ex Adelaide.

Il giovane Barbieri, invece, verrà a conoscenza del piano diabolico architettato dalla donna per tenerlo stretto a se e non la prenderà bene mentre Adelaide apparirà sempre più pericolosa e spietata nei confronti del ragazzo.

Per Odile, invece, sarà il momento di dare una svolta importante alla sua vita grazie alla proposta di nozze ufficiale che le arriverà da parte di Ettore.

Marcello resta sconvolto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio

Marcello continuerà a dare tutto il suo supporto e il pieno sostegno alla contessa Adelaide per cercare di aiutarla a superare la fine della loro storia d'amore e soprattutto fare in modo che non commetta gesti estremi e pericolosi.

Ben presto, però, Marcello si renderà conto di essere soltanto una pedina nelle mano di Adelaide: il ragazzo verrà a conoscenza di tutte le menzogne che le ha raccontato Adelaide nel corso degli ultimi tempi, al punto da decidere di reagire.

Tra i due ci sarà un duro e accesissimo scontro, al termine del quale si ritroveranno ai ferri corti: Adelaide verrà incastrata e non potrà nascondere l'evidenza di ciò che ha fatto.

Adelaide pericolosa e spietata nelle nuove puntate de Il Paradiso 10

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio rivelano che Adelaide, dopo essere stata incastrata, tirerà fuori tutta la sua perfidia e la sua cattiveria.

La contessa si mostrerà pericolosa nei confronti dell'ex fidanzato al punto da compiere un gesto che si rivelerà gravissimo e avrà delle conseguenze terribili. Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito.

Per Odile, invece, arriverà il momento di dare una svolta significativa alla sua vita grazie alla proposta di matrimonio che le verrà fatta da Ettore, intenzionato ad averla al suo fianco come donna della sua vita e madre dei loro futuri bambini.

Futuro da decidere per la soap opera pomeridiana di Rai 1

In attesa di queste nuove puntate, cresce l'attesa per quello che sarà il futuro della soap opera nel palinsesto 2026/2027 di Rai 1 dopo gli ascolti in calo registrati quest'anno.

Il Paradiso delle signore, a differenza della passata stagione, sta registrando ascolti nettamente più bassi che si sono assestati sulla soglia del 18% di share.

Numeri che potrebbero mettere in bilico il destino della soap nella prossima annata televisiva, dati gli alti costi di produzione.