La rubrica “Tele.raccomando” curata da Klaus Davi mette in luce un fenomeno consolidato: i film di Natale continuano a dominare gli ascolti televisivi, confermandosi una presenza fissa e rassicurante per il pubblico.

Ascolti TV: il successo dei film di Natale

Secondo la rubrica, la sera della Vigilia, “Una poltrona per due” su Italia 1 ha coinvolto oltre due milioni di spettatori, con uno share del 15,4%. Su Rai 2, il film d’animazione “Zootropolis” ha superato il milione di spettatori, sfiorando l’8% di share. Anche “Il Grinch”, trasmesso nel preserale su Italia 1, ha superato il milione di spettatori con il 6,7% di share, mentre il ciclo Disney in access prime time su Rai 2 ha registrato share vicini al 6%, con punte di 900mila spettatori.

Perché i film natalizi funzionano?

Il successo di questi titoli non sorprende: i film natalizi offrono un mix di familiarità, nostalgia e lieto fine che rassicura lo spettatore. La ripetitività delle trame, la presenza di personaggi archetipici e la certezza di un epilogo positivo creano un’esperienza emotiva stabile e confortante, particolarmente apprezzata in un periodo dell’anno spesso carico di stress e aspettative.

La rubrica di Klaus Davi rimane al momento l’unica fonte diretta su questo fenomeno.

Il valore dei classici di Natale

I film di Natale, da “Una poltrona per due” a “Il Grinch”, non sono solo intrattenimento: rappresentano un appuntamento rituale che unisce generazioni e crea un senso di continuità. Anche se le trame sono spesso prevedibili, la loro capacità di evocare emozioni positive e di offrire un momento di condivisione li rende una “garanzia eterna” per il pubblico televisivo.