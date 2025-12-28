Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Benham, il primo marito di Farah creduto morto, tornerà improvvisamente in scena con una rivelazione destinata a colpire Tahir. Scoperto di essere sotto indagine, Benham reagirà senza esitazione: farà rapire l’avvocato e contatterà direttamente Tahir. Durante la telefonata, Benham mostrerà di sapere molto più del previsto e colpirà Tahir nel punto più sensibile: anche lui ha un figlio. Da quel momento, il confronto tra Tahir e Benham diventerà diretto e impossibile da evitare.

Tahir avvia indagini sul passato di Benham

Tahir farà compiere delle indagini per scoprire qualche dettaglio in più sul primo marito di Farah, Benham. Di lui sa solo una cosa: che è morto e che è stata Farah a ucciderlo. Per avviare queste ricerche, chiederà all'avvocato di andare in Iran. Le notizie che arriveranno saranno sorprendenti: Benham è vivo e si è rifatto una vita, ha moglie e figli.

Tahir, dopo aver avuto queste informazioni, non riuscirà a nascondere la verità a Farah, anche perché queste notizie potrebbero essere utili per salvare la vita di Kerim. Dopo la morte del primo donatore di midollo osseo, trovarne un altro sembrerà un'odissea. Così il medico dirà a Farah che, se Kerim avesse un fratello, la probabilità di compatibilità sarebbe dell’80%.

Farah teme le conseguenze della scoperta sui fratelli di Kerim

Se Tahir vedrà la scoperta dei fratelli di Kerim come una notizia positiva, non si potrà dire lo stesso di Farah. Sarà terrorizzata dal fatto che Benham possa arrivare a Istanbul e fare del male a Kerim, ma Tahir proverà a tranquillizzarla: al piccolo non accadrà nulla.

Intanto, Tahir proverà più volte a contattare l’avvocato, ma dall’altra parte non arriverà alcuna risposta. Lui non saprà che alcuni uomini l'hanno incappucciato e portato in un luogo nascosto. Tuttavia, non passerà molto tempo prima di scoprirlo.

Benham contatta Tahir dopo il sequestro dell’avvocato

Alcuni uomini iraniani giungeranno a Istanbul e chiederanno a Tahir di seguirli.

Arriveranno in un ufficio lussuoso e silenzioso, dove a Tahir verrà consegnato un telefono già pronto a squillare. Squillerà, risponderà e scoprirà che dall'altra parte del telefono c'è Benham, il primo marito di Farah.

Venuto a conoscenza delle indagini, Benham ha scelto di passare all’attacco sequestrando l’avvocato: resterà con lui, almeno fino a quando non capirà le intenzioni di Tahir. Gli confesserà di non essere stato l’unico a indagare e di aver scoperto cose interessanti. "Sai, ora so che abbiamo una cosa in comune: anche tu hai un figlio", dirà Benham, che non avrà tanta voglia di tergiversare. Benham vuole incontrare Tahir faccia a faccia. E l’appuntamento è ormai inevitabile.