Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 dove continua a essere uno dei prodotti di punta del daytime.
In questi giorni, i vertici del Biscione hanno scelto di modificare il palinsesto della serie turca, mandando in onda non più un singolo episodio bensì un doppio appuntamento nel pomeriggio feriale.
Una scelta che porterà a una sostanziale accelerata verso il gran finale di sempre della serie che chiuderà i battenti entro il prossimo marzo 2026.
Come cambia la programmazione de La forza di una donna su Canale 5
Per La forza di una donna, la soap opera turca lanciata questa estate su Canale 5 con buon successo di ascolti, è arrivata una nuova programmazione che riguarda sia il daytime feriale che quello festivo.
Dopo gli ascolti poco entusiasmanti della seconda parte di Dentro la notizia e della striscia del Grande Fratello, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla serie turca incentrata sulle vicende di Bahar anche nello slot orario che va dalle 18:10 alle 18:45.
Di conseguenza, tutti i giorni vanno in onda due episodi inediti della soap opera che poi al sabato pomeriggio continuerà ad avere la puntata extra-large della durata di un'ora.
Entro marzo prevista la chiusura definitiva de La forza di una donna
Una nuova programmazione che porterà a una sostanziale accelerata verso il finale de La forza di una donna, inizialmente prevista in palinsesto fino al prossimo maggio 2026.
Con questo nuovo palinsesto, però, il gran finale della serie turca verrà anticipato e gli ultimi episodi di sempre andranno in onda già entro il prossimo marzo 2026.
Gli spettatori si appresteranno così a dover dire addio alle vicende di Bahar che, in questi mesi, ha saputo appassionare una fetta crescente di pubblico, confermandosi come uno dei titoli più seguiti e amati dal pubblico.
Ascolti più bassi per la soap nella nuova fascia oraria
Il debutto della soap opera nella fascia oraria delle 18:10 è stato leggermente al di sotto delle aspettative.
Complice lo scarso battage pubblicitario fatto da Mediaset per annunciare la partenza della soap in questa nuova fascia oraria, la media di lunedì pomeriggio è stata di circa 1,9 milioni di spettatori su Canale 5, pari a uno share che si è fermato al 15,50% contro il 21% di Vita in diretta.
Numeri più bassi rispetto a quelli registrati da La forza di una donna nella fascia oraria post Uomini e donne di Maria De Filippi, quando la media Auditel arriva a toccare i 2,2 milioni di spettatori fissi e lo share raggiunge il 24% con picchi in grado di arrivare anche al 28% nella fascia del primo pomeriggio.