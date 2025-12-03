Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano nuovi colpi di scena per i protagonisti e una bella notizia che riguarderà la salute di uno dei personaggi di punta della soap turca. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 10 dicembre alle 21:20 su Canale 5, Nuh si salverà dopo l’intervento chirurgico, mentre Canan scoprirà di essere stata truffata da Halil e cercherà di rintracciarlo per recuperare i suoi soldi. Spazio anche alle vicende di Peri, che rimarrà in Cappadocia e avvierà proprio lì un’attività nel settore dei viaggi.

L'intervento al cervello di Nuh riesce e lui si salva

Nuh rimarrà in ospedale dopo il suo delicato intervento chirurgico per rimuovere una massa tumorale al cervello. L'operazione andrà fortunatamente bene, nonostante le possibilità di successo fossero de 40%. La lieta notizia provocherà tanta gioia, ma la famiglia allargata Sansalan continuerà a essere al centro di intrighi, ricatti e sotterfugi che mineranno la serenità dei suoi membri. Ci saranno anche inaspettate alleanze che proseguiranno di nascosto, prima fra tutte quella tra Hikmet e Halil. Le anticipazioni annunciano che la tensione esploderà.

Canan indaga sulla truffa ordita da Halil

Nel frattempo, Canan si renderà conto di essere stata truffata da Halil, il padre dei gemelli Nuh e Melek.

La moglie di Bunyamin che, è bene ricordarlo, ha consegnato 500 mila dollari a Halil, farà di tutto per recuperare il denaro sottratto con l’inganno e avvierà delle indagini. Canan cercherà quindi di scoprire dove si sia nascosto l’uomo e troverà il suo rifugio, venendo a sapere che è ospite di Mehmet Kuyucu, un suo vecchio amico. Spazio anche alle vicende di Peri, la ragazza che in precedenza si era presentata come fidanzata di Cihan. L’avvenente amica del giovane Sansalan deciderà di rimanere in Cappadocia, dove avvierà un business acquistando un’agenzia di viaggi. Infine, Tufan ricatterà Halil e Hikmet, tentando di estorcere loro 50 mila dollari.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Peri ha incontrato Cihan

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Peri è arrivata in Cappadocia per rivedere Cihan, ma si è presentata all’albergo della famiglia Sansalan come fidanzata del ragazzo. Tuttavia, vedendo le facce sbalordite dei presenti, ha poi affermato di stare scherzando e ha scoperto che Cihan nel frattempo si è sposato con Melek, dalla quale aspetta anche un figlio. Intanto, le condizioni di salute di Nuh si sono aggravate e per lui è stato necessario un ricovero ospedaliero. Inoltre, Sevilay ha costretto Nuh ad avvisare i suoi familiari della sua malattia e così tutti hanno scoperto che ha un tumore al cervello.