Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto del prime time di Canale 5 a partire da metà dicembre. L'appuntamento con la soap opera turca è confermato nella fascia serale seppur con delle modifiche, ma ci sarà la sospensione della doppia puntata.

In questo modo si cercherà di rallentare un po' l'avvio verso il gran finale di sempre della serie turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, seguita da una media di oltre 2,5 milioni di spettatori fissi.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore in prime time su Canale 5

Per La notte nel cuore sono previsti degli importanti cambiamenti di programmazione nel corso del mese di dicembre: già da questa domenica 7 verrà cancellata la puntata della sera per lasciare spazio al ritorno di Chi vuol essere milionario, il game show condotto da Gerry Scotti.

La serie turca, però, proseguirà al martedì e al mercoledì sera con il consueto doppio appuntamento serale che tuttavia non sarà riproposto nella settimana successiva di messa in onda.

Mediaset, infatti, con l'avvicinarsi del periodo delle festività natalizie ha scelto di sospendere la doppia puntata in prime time con la fortunata serie turca, la quale sarà proposta in un solo giorno della settimana.

Sospesa la doppia puntata de La notte nel cuore dal 17 dicembre: resta una sola puntata settimanale

Martedì 16 dicembre, alle ore 21:55 andrà in onda una nuova puntata serale con La notte nel cuore in prima visione assoluta, ma la soap opera non tornerà in onda anche mercoledì 17 dicembre.

Al momento, infatti, risulta sospesa la doppia puntata dalla programmazione del prime time, dato che mercoledì 17 verrà trasmesso il concerto evento di Sal Da Vinci da Piazza Del Plebiscito a Napoli.

La serie turca, quindi, proseguirà solo di martedì sera fino a quando non si arriverà al gran finale di sempre previsto entro fine dicembre in prime time.

Il successo de La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5

In queste settimane di programmazione, La notte nel cuore si è imposta nella gara ascolti della fascia serale con una media che ha superato la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori e ha toccato anche il 18% di share su Canale 5.

Numeri positivi che hanno permesso alla soap di tener testa agli ascolti delle fiction trasmesse nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Numeri differenti, invece, per il ritorno di Io sono Farah nella fascia serale: la soap opera con Demet Ozdemir, lo scorso venerdì sera, si è fermata a una media di appena 1,6 milioni di spettatori su Canale 5, pari a uno share dell'11% contro i 3,5 milioni di The Voice Senior che ha vinto la serata con uno share che ha sfiorato la soglia del 25% su Rai 1.