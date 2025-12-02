Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, la verità sulla relazione tra Turkan e Bunyamin verrà alla luce davanti alla famiglia. La situazione avrà conseguenze immediate: Turkan perderà il lavoro, mentre Esma cercherà di offrirle una seconda possibilità.

Hikmet perde tutto: gli ufficiali giudiziari pignorano la sua parte di Villa Sansalan

Nella puntata in onda su Canale 5 il 9 dicembre, Hikmet perderà l'unica cosa che le resta di proprietà: la particella di Villa Sansalan. Riceverà una visita sgradita, quella degli ufficiali giudiziari, che le diranno che la sua parte di casa è stata ipotecata da Samet, prima della sua morte, per chiedere un prestito alla banca.

Visto che questo prestito non è mai stato estinto, la banca si trova costretta a pignorare la casa e a metterla in vendita.

Hikmet sarà disperata, il fratello riuscirà a rovinarle la vita anche dopo la sua morte. Non avrà più nulla di suo, quella piccola parte di casa era l'unica cosa che le rimaneva.

Tahsin approfitta del pignoramento di Hikmet e decide di comprare la sua parte di Villa Sansalan

Nel frattempo, qualcuno gioverà di questa disgrazia: Tahsin. Grazie al suo avvocato scoprirà come sono andate le cose e appena tornerà a casa, vedrà sul muro dell'ormai ex Villa Sansalan un cartello per la vendita della parte di Hikmet.

Non ci penserà nemmeno un secondo, chiamerà il suo avvocato per procedere subito con l'acquisto della parte dell'immobile.

Il tutto arriverà anche in un momento in cui ci sarà una riconciliazione tra Sumru e i suoi figli, per questo Tahsin vorrà che tutti lascino la loro vecchia casa per tornare a vivere nella villa. Non si trasferiranno solo loro, ma anche il personale di servizio.

La verità su Turkan e Bunyamin emerge in famiglia: Sumru la licenzia, Esma prova ad aiutarla

Tuttavia, le cose potrebbero non andare bene per Turkan. A causa del litigio tra lei e Bunyamin avvenuta davanti alla famiglia, è emerso che è stata la sua amante. In più, per mantenere il silenzio sulla faccenda, ha anche chiesto 100.000 lire turche.

Sumru verrà a conoscenza di tutto e non se la sentirà di mantenere in casa una persona come Turkan, nonostante sia mortificata per quello che ha fatto, per questo la licenzierà.

A intervenire in suo soccorso ci penserà Esma. Visto che sono ex colleghe, chiederà a Sumru di ripensarci. "Lo faccia per me", dirà alla suocera.

Sumru non riuscirà a resistere allo sguardo tenero di Esma, ma non vorrà nemmeno tenere Turkan in casa, così troverà una soluzione: ci sono alcuni amici benestanti che hanno bisogno di una domestica, per questo la raccomanderà a loro, con la speranza che Turkan non la deluda, visto il suo passato.