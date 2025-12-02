Harika schiaffeggerà Peri nelle prossime puntate de La notte nel cuore : "Lascia subito la Cappadocia", intimerà dopo aver capito che vuole distruggere il matrimonio di Cihan e Melek.

Le anticipazioni rivelano che Harika non riuscirà a sopportare la presenza di Peri e quando vedrà Melek e suo marito litigare per lei perderà la pazienza. Questa volta, Nazim capirà che Harika vuole difendere solo la sua famiglia.

Harika si accorgerà che Peri vuole distruggere il matrimonio di Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che l'arrivo di Peri creerà non pochi problemi a Cihan.

Melek sarà molto gelosa di lei e più volte chiederà a Cihan se ci sia stata una relazione tra loro. Sansalan negherà con forza e dirà che mai e poi mai riuscirebbe a stare con Peri perché per lui è sempre stata un'amica. Peri sarà molto gentile con tutti, ma ad Harika non sfuggirà il doppio volto della nuova ospite e non perderà occasione per attaccarla. "Anche Cihan vuole che tu te ne vada", dirà la ragazza, "Ma è troppo educato per dirtelo". Harika ripeterà a Peri che dovrebbe andare via perché sarebbe la cosa migliore. La nuova ospite, però, non avrà nessuna intenzione di andarsene, anche perché il suo scopo sarà riconquistare Cihan. Nazim assisterà alla scena e rimprovererà nuovamente Harika per il suo atteggiamento, ma lei questa volta non si giustificherà.

"Sono stanca di chiedere la tua approvazione", dirà la ragazza, "io sono fatta così". Nonostante le raccomandazioni, Peri si presenterà alle nozze di Sevilay pur non essendo stata invitata: sarà chiaro che la ragazza vuole creare ancora problemi a Cihan e Melek.

Il piano di Peri a La notte nel cuore

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore , Peri si siederà a un tavolo e invierà un messaggio a Cihan dandogli appuntamento nel bagno. Quando Melek sorprenderà suo marito con Peri andrà su tutte le furie e Harika si accorgerà di tutto. La ragazza aspetterà che Peri torni in sala per aggredirla e difendere Cihan e Melek. "Cos'hai fatto?" chiederà Harika alla ragazza che fingerà di non saperne nulla, "Melek era turbata e tu stai sorridendo".

Peri continuerà a ridere di tutto dicendo che era ora che la moglie di Cihan scoprisse la verità. "Io e Cihan stavamo insieme", dirà ancora Peri, "Sono tornata a riprenderlo, anche perché lui non mi ha mai spiegato perché mi ha abbandonata". Harika perderà la pazienza e schiaffeggerà la sua interlocutrice: "Lascia subito la Cappadocia", intimerà. Le guardie del corpo arriveranno subito dopo con Nazim che capirà che Harika questa volta stava difendendo solo la famiglia di Cihan.

Peri è stata delusa dall'abbandono improvviso di Cihan

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Peri è appena arrivata in Cappadocia con lo scopo di incontrare Cihan. Appena arrivata, la ragazza si è presentata come la fidanzata di Sansalan, ma poi ha subito detto che scherzava e che si trovava lì per lavoro.

Nel rivederla, Cihan è apparso sin da subito imbarazzato ma ha finto di essere un vecchio amico di Peri. In realtà, tra i due c'è stata una relazione che per Sansalan non aveva importanza, mentre per la ragazza è stata indimenticabile. Cihan ha lasciato Peri e Berlino per ristabilirsi in Cappadocia e ha ricominciato una nuova vita senza darle nessuna spiegazione.