Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano la conclusione delle vicende legate alla famiglia allargata Sansalan. La puntata che verrà trasmessa martedì 23 dicembre alle ore 21:20 su Canale 5 rappresenterà l’ultimo episodio della soap turca e mostrerà ai telespettatori come si concluderanno le diverse storyline raccontate. Cihan e Melek diventeranno genitori di Zuhal, nome scelto in onore della defunta madre della bambina. Intanto, avranno un lieto fine anche le relazioni tra Sumru e Tahsin, che convoleranno a nozze; al loro matrimonio, però, non saranno presenti Sevilay e Nuh, impegnati nella loro luna di miele.

I cattivi invece sconteranno la loro pena dietro le sbarre: Hikmet e Halil saranno arrestati, così come Esat.

Melek e Cihan diventano genitori di Zuhal

Il finale di La notte nel cuore vedrà alcuni problemi per Melek e Cihan. La ragazza infatti non perdonerà il marito per averle tenuto nascosta la sua relazione precedente con Perihan. I due hanno avuto un flirt quando il giovane Sansalan viveva a Berlino, quindi si tratta di un incontro avvenuto ben prima che Melek entrasse nella vita di Cihan. Mentre la sorella di Nuh non vorrà perdonare il consorte, un fatto spiacevole accadrà: durante una rapina, Melek e la bambina che porta in grembo saranno in pericolo nel corso di una sparatoria. Cihan non ci penserà due volte e proteggerà con il suo corpo la consorte, salvando la vita sia a lei che alla figlia.

Ci sarà quindi un lieto fine, poiché Melek, visto il gesto del marito, lo perdonerà e darà alla luce la piccola Zuhal, chiamata così in onore della defunta madre di Sansalan.

Sevilay e Nuh assenti alle nozze di Sumru e Tahsin

Nel frattempo, sempre nell’episodio conclusivo, ci sarà un lieto fine per una delle coppie che ha dovuto superare diversi ostacoli: Sumru e Tahsin infatti convoleranno a nozze. Al loro matrimonio, però, non parteciperanno Sevilay e Nuh poiché saranno impegnati nella loro luna di miele. Ci sarà spazio anche per scoprire come termineranno le vicende dei cattivi della soap turca, in particolare Hikmet e Halil, che finiranno dietro le sbarre. Anche per Esat si apriranno le porte del carcere, ma lui sarà seriamente pentito al punto da voler fare di tutto per mantenere vivo il suo amore per Esma e per il loro bambino.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Esat ha chiesto perdono a Nuh e Melek

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore trasmesse su Canale 5, Esat si è seriamente pentito per il dolore causato ai suoi fratellastri Nuh e Melek, al punto da chiedere loro perdono. Il giovane Sansalan ha chiesto scusa anche a sua madre Sumru. Non è stato però soltanto Esat a rendersi conto dei suoi errori, poiché anche Harika ha capito di avere sbagliato a trattare male, oltre a Nuh e Melek, anche Sevilay. Quest’ultima, intanto, si è riappacificata con Nuh e, grazie al suggerimento di Tahsin, ha deciso di convolare a nozze con il suo fidanzato.