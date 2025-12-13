Nezir ordinerà ad Azmi di fare fuoco contro Munir nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 17 dicembre: lui però non potrà premere il grilletto e si rifiuterà di eseguire l'ordine.

La reazione di Nezir sorprenderà: "La famiglia prima di tutto", gli dirà senza rancore. Nel frattempo, Sirin ingannerà Emre dipingendosi come vittima degli abusi di Sarp e conquisterà definitivamente il suo cuore.

Ancora guai per Sarp a La forza di una donna: Nezir sposerà sua moglie

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che le brutte sorprese per Sarp non finiranno da parte di Nezir.

Quest'ultimo troverà un altro modo per vendicarsi del suo nemico: vuole privarlo della sua famiglia. Nezir chiederà a Bahar e Piril di sposarlo: una delle due donne dovrà sacrificarsi in cambio della salvezza e della libertà di Sarp. Dopo aver parlato con le donne, Korkmaz andrà a far visita a Sarp per dargli la notizia: "Sposerò tua moglie", gli dirà con un sorriso di soddisfazione. Il prigioniero perderà la testa e inizierà ad urlare, ma Nezir resterà impassibile e continuerà a sorridere, certo che il suo nemico stia finalmente provando parte della sofferenza che lui ha affrontato quando ha perso Mert. Nezir chiederà l'arma alla sua guardia e la punterà contro Sarp, ma poi si girerà all'improvviso e colpirà con il calcio della pistola Munir.

Quest'ultimo cadrà in modo violento e si penserà al peggio. Nezir si assicurerà che l'uomo respira ancora e poi chiederà ad Azmi di eliminare suo fratello, consegnandogli l'arma. L'uomo resterà a lungo con la pistola puntata contro Munir che senza rancore lo inviterà a premere il grilletto: "Fallo o eliminerà te".

Emre dichiarerà di essersi innamorato di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 17 dicembre, Azmi proverà ad eseguire l'ordine di Nezir, ma non ci riuscirà. L'uomo avrà pietà di suo fratello e si rivolgerà al suo capo: "Mi tolga la vita", gli dirà, certo di dover pagare per quella mancanza. Nezir, tuttavia, sorprenderà tutti: "Bravo, qualsiasi cosa succede, la famiglia viene prima di tutto", dirà ad Azmi.

Subito dopo, Nezir farà liberare una gallina nel capanno e la rinchiuderà insieme ai prigionieri. Nel frattempo, Sirin conquisterà il cuore di Emre con le sue bugie: gli dirà che Sarp ha abusato di lei da giovane. Sirin aggiungerà che per proteggere Bahar non ha mai raccontato tutto quello che ha dovuto subire. L'indomani la ragazza sveglierà Hatice all'alba: "Emre vuole sposarmi", le dirà in preda all'entusiasmo dopo aver ricevuto da lui una dichiarazione d'amore.

Perché Nezir ha chiesto a Azmi di far fuoco contro Munir?

Nezir ha ordinato ad Azmi di far fuori suo fratello Munir molto tempo fa. Nelle puntate precedenti, infatti, Azmi era a capo del sequestro di Bahar e i bambini che è fallito e che si è concluso con la morte di Yeliz.

Nezir non ha potuto sopportare il fallimento, ma soprattutto l'uccisione di una donna e per questo ha giustiziato tutta la squadra che aveva inviato con Azmi. Nezir ha deciso di risparmiare la vita al suo fedele servitore, ma in cambio gli ha chiesto di togliere la vita a Munir. A questo proposito, Azmi ha invitato suo fratello a cena, ma Munir ha avuto un contrattempo e l'occasione è stata rimandata fino ad ora.