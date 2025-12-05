L'appuntamento con La notte nel cuore prosegue nella fascia serale di Canale 5, anche se, visti i raddoppi andati in onda nel corso degli ultimi mesi di programmazione, la soap si avvia a passi spediti verso il gran finale.

In casa Mediaset hanno scelto di concludere le vicende di Nuh e Sevilay entro il 2025, tanto che la puntata conclusiva della serie turca al momento è fissata per il 23 dicembre nella fascia di prime time.

Il successo de La notte nel cuore nella programmazione serale di Canale 5

Le serie turche continuano a spopolare nel palinsesto di Canale 5 e tra i titoli di maggior successo, e particolarmente apprezzati dal pubblico, c'è La notte nel cuore, che in questi mesi di messa in onda ha registrato ascolti in costante crescita.

Pur non avendo mai avuto una puntata fissa nel daytime pomeridiano di Canale 5, la soap incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay ha ottenuto una media superiore ai 2,5 milioni di spettatori fissi a puntata pari a uno share che ha già toccato la soglia del 16% con punte del 18%, superando i dati di diversi film-tv prodotti dalla Rai, come nel caso di Carosello in love con Giacomo Giorgio, fermo al 15% di share.

Quando c'è l'ultima puntata de La notte nel cuore in prima serata

Adesso, però, si avvicina il gran finale de La notte nel cuore: Mediaset ha scelto di proseguire con i raddoppi anche dopo la cancellazione delle puntate della domenica, dove dal 7 dicembre arriverà il game show Chi vuol essere milionario?

condotto da Gerry Scotti.

La serie turca andrà avanti al martedì e al mercoledì sera con il doppio appuntamento serale, che porterà poi al gran finale fissato per il 23 dicembre.

Al momento, è questa la data scelta per la messa in onda degli episodi conclusivi della seconda e ultima stagione, dopodiché in palinsesto proseguirà l'appuntamento con Io sono Farah, l'altra soap turca di Canale 5 prevista al venerdì sera e poi da gennaio con dei doppi appuntamenti, complice anche l'assenza di reality show nella prima parte del nuovo anno televisivo.

Cihan si ritrova sospeso tra la vita e la morte nel finale della soap opera

Le anticipazioni riguardanti il gran finale de La notte nel cuore rivelano che Cihan si ritroverà ad affrontare l'ennesimo momento di crisi con Melek, a poche settimane dalla nascita del loro primo figlio.

L’uomo sarà al centro di un momento ad alta tensione, quando si troverà costretto a difendere la sua compagna durante una rapina in gioielleria. Nel corso dell’aggressione verrà colpito da un proiettile, rimanendo in condizioni critiche e sospeso tra la vita e la morte per diversi giorni.