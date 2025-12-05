Le nozze di Dundar e Zeynep si avvicinano e nelle puntate di Forbidden fruit in onda dall'8 al 13 dicembre su Canale 5, il promesso sposo sarà protagonista di un addio al celibato particolarmente movimentato, visto che la serata culminerà con il suo arresto oltre a quello di Alihan, Hakan, Emir e Caner. Zeynep, invece, non prenderà bene il fatto che il suo ex fidanzato intenda trasferirsi in America e, naturalmente, neppure la sua nuova relazione con Elif, una sua vecchia conoscenza dell'Università.

Dundar e Alihan in arresto: l'addio al celibato finisce male

Kemal, dopo essere stato sorpreso in hotel con un'altra donna, verrà accusato di aver tradito Zehra e Halit farà capire alla figlia che deve chiudere il matrimonio. Inoltre, Argun senior caccerà Kemal dalla holding. Nel frattempo, Dundar organizzerà il suo addio al celibato e inviterà sia Alihan che Hakan. Insieme a loro, ci saranno anche Emir e Caner e tutti insieme si recheranno in un locale dove suoneranno canzoni romantiche. Gli altri clienti del locale si lamenteranno di questa scelta musicale e ne scaturirà una rissa che porterà all'arresto di Dundar, Alihan e il resto del gruppo di amici. Grazie all'aiuto dell'avvocato di Tasdemir, il gruppo di amici riuscirà ben presto a tornare in libertà.

Intanto, anche l'addio al nubilato, organizzato da Yildiz per Zeynep, si rivelerà molto movimentato.

Alihan sta per trasferirsi negli Usa: Zeynep turbata

Zeynep verrà a sapere che Alihan ha deciso di trasferirsi negli Usa per ricominciare da zero e ne rimarrà molto colpita. La ragazza, inoltre, sarà gelosa della nuova frequentazione del suo ex con Elif, una sua vecchia conoscenza ai tempi dell'Università. Quando Zeynep riceverà il suo abito da sposa, comincerà ad avere dubbi sull'imminente matrimonio con Dundar. Asuman sarà costretta a rivelare a Mustafa che Yildiz è sposata con Halit e quando lui minaccerà di andare a Istanbul dalla figlia, Asuman lo accoltellerà. Yildiz e Halit, avvertiti di quanto accaduto, si recheranno a Bursa e così Yildiz scoprirà che la madre le ha sempre mentito e che il padre è vivo.

Non solo, sia Yildiz che Halit verranno a sapere che Mustafa è stato in prigione per omicidio: torneranno a casa visibilmente turbati. Erim riuscirà a convincere il padre a farlo tornare a Istanbul e, sul volo di ritorno da Londra, farà la conoscenza di Kaya, il nuovo Ceo della holding del padre, che si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Ender.

Forbidden fruit fa registrare ottimi ascolti

La soap Tv con Zeynep e Yildiz continua ad ottenere ottimi ascolti visto che, ogni pomeriggio, viene seguita da una media di 2,2 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 19 e il 21%. Dati più che soddisfacenti per Mediaset che, dallo scorso 22 novembre, ha deciso di aggiungere, ai consueti appuntamenti dal lunedì al venerdì, anche quello del sabato pomeriggio.