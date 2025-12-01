Maria De Filippi ha salutato Isobel Kinnear durante la puntata di Amici andata in onda domenica 30 novembre 2025: la ballerina professionista si è esibita per l’ultima volta prima di una pausa dal talent. La conduttrice l’ha raggiunta al centro dello studio, le ha augurato “in bocca al lupo” e ha spiegato che Isobel si dedicherà a una nuova esperienza televisiva, rassicurando il pubblico che potrà tornare quando vorrà.

Il saluto e le parole di incoraggiamento

Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha annunciato che “non la vedrete qui per un po’” perché Isobel inizierà “una nuova avventura molto stimolante”.

La ballerina, visibilmente emozionata, ha ammesso: “Ho paura”. La conduttrice l’ha abbracciata e rassicurata: “Lo so, ma tu devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco, e quando vorrai tornare, qua saremo pronti ad accoglierti. In bocca al lupo”. Gli altri allievi si sono alzati in piedi e hanno applaudito con calore.

La nuova avventura: valletta parlante a Caduta Libera

Secondo le indiscrezioni della rubrica “A Lume di Candela” di Dagospia, Isobel Kinnear è stata scelta come valletta parlante per la nuova edizione di Caduta Libera, in partenza su Canale 5 il 7 dicembre con Max Giusti alla conduzione. Il ruolo richiama quello di Samira Lui a La Ruota della Fortuna, e rappresenta un’importante evoluzione nella carriera televisiva della ballerina.

Il saluto di Maria De Filippi a Isobel e il suo passaggio temporaneo a un nuovo ruolo. Anche LaNostraTv, conferma che la ballerina si dedicherà a Caduta Libera accanto a Max Giusti, rafforzando il contesto della notizia.

Chi è Isobel Kinnear

Isobel Fetiye Kinnear è una ballerina australiana emersa come allieva nella ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver partecipato come concorrente, è entrata a far parte del corpo di ballo dei professionisti del talent, distinguendosi per talento e presenza scenica.