Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esma stupirà tutti scegliendo di restare accanto a Esat proprio mentre il marito, dopo aver chiesto perdono e assunto le sue responsabilità in tribunale, verrà condannato e riportato in carcere.

Esat tenta di riconquistare Esma durante la convivenza forzata imposta dai domiciliari

Nelle puntate de La notte nel cuore, attualmente in onda, Esat farà di tutto pur di farsi perdonare da sua moglie Esma. Sa che l'averla rapita per estorcere dei soldi a Cihan è una cosa molto grave, ma sarà disponibile a tutto pur di rimettere le cose a posto.

Esma, però, non vorrà sentire ragioni: come può pensare di rimediare a una cosa del genere semplicemente chiedendole scusa o dicendole "ti amo".

La situazione si complicherà ulteriormente, perché i due saranno costretti a una convivenza forzata, visto che Esat deve stare a casa a causa dei domiciliari. Con il passare dei giorni, però, Esma inizierà a notare in lui un miglioramento.

Esma nota il cambiamento di Esat dopo la richiesta di scuse a Nuh e Melek in ospedale

Per la prima volta, vedrà un Esat cambiato quando quest'ultimo scoprirà che Nuh è ricoverato in ospedale a causa di un tumore al cervello. Vorrà andare a vederlo, anche per chiedergli scusa per tutto il male che gli ha fatto. Solo che non potrà farlo a causa dei domiciliari.

Sarà proprio Esma a intercedere per lui: telefonerà a Cihan per dirgli come stanno le cose, chiedendogli di fare qualcosa per aiutarlo.

Così, Cihan riuscirà a "liberarlo" dai domiciliari, almeno fino a quando non ci sarà il processo. Quando Esat giungerà in ospedale, si scuserà sia con Nuh che con Melek per tutto il male che ha fatto, chiedendo loro una seconda possibilità. Esma resterà molto colpita dalle parole del marito, anche se non lo darà a vedere.

Esat viene condannato e chiede il divorzio, ma Esma decide di aspettarlo: stanno per avere un bambino

Arriverà poi il giorno del processo, che vedrà imputati, proprio per il sequestro di Esma, Esat, Hikmet e Halil. La ragazza sarà in quell'aula di tribunale e soffrirà nel vedere il marito prendersi le sue responsabilità per ciò che ha fatto.

Le lacrime scorreranno sul suo viso, soprattutto quando sentirà che Esat è condannato alla prigione.

Fuori dal tribunale, Esat chiederà un minuto per poter parlare con la moglie. Le dirà di avviare le pratiche per il divorzio, visto come sono andate le cose è giusto che lei sia felice. Esma, però, sarà di tutt'altro parere: non vorrà nessun divorzio, aspetterà Esat insieme al suo bambino. Perché la ragazza ha da poco scoperto che i due aspettano un maschio. Esat sarà al settimo cielo e l'amore di Esma gli darà forza per sopportare la sua lunga detenzione.