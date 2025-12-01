Nella puntata de La notte nel cuore in onda su Canale 5 martedì 2 dicembre 2025, Esat dovrà sottostare al ricatto della zia Hikmet. Nuh invece finirà in ospedale, dopo aver avuto un mancamento.

Sumru non perdona Nuh, Nazim rimane deluso da Harika

Peri inviterà l’ex fidanzato Cihan a bere qualcosa insieme e lui le ribadirà di considerarla soltanto un’amica.

Intanto, Sevilay non verrà considerata più la responsabile della morte del fratello Andac. Sumru invece non perdonerà il figlio Nuh: quest'ultimo e Tahsin rimarranno a Konya con l'obiettivo di riuscire far cambiare idea a Sumru.

Nel frattempo, Harika si scaglierà contro una commessa e il direttore di un negozio sotto lo sguardo del fidanzato Nazim, il quale rimarrà molto deluso del suo comportamento.

Spazio anche a Hikmet, che costringerà Esat a rispettare gli accordi stretti in precedenza, altrimenti rivelerà la verità sull’incidente stradale di Sevilay a Cihan.

Successivamente, Turkan metterà fine alla tresca con Bunyamin, quando lui le dirà di essere sterile. L’obiettivo della cameriera era infatti quello di rimanere incinta, per entrare a far parte della famiglia Sansalan.

Halil si rifugia da Hikmet, Nuh ha un tumore al cervello

Intanto, Halil calunnierà Sumru nel negozio di tappeti. Poco dopo, l’uomo verrà colpito da uno sparo proprio da parte dell’ex moglie, durante un incontro con Nihayet. Convinta di averlo ucciso, Sumru si costituirà alla polizia, ma sua madre Nihayet si assumerà la colpa.

Tuttavia, le autorità non troveranno alcuna prova del presunto delitto.

Sumru e Nihayet verranno rilasciate, appena gli inquirenti scopriranno che Halil era già ricercato per frode. Quest’ultimo intanto si rifugerà da Hikmet e vorrà impossessarsi dei soldi sottratti a Canan con l’inganno. Ben presto, un ufficiale giudiziario busserà alla porta di Hikmet e le dirà che una particella dell'immobile registrata a suo nome è stata ipotecata dal suo defunto fratello Samet.

Mentre si troverà al comando di polizia, Nuh avrà un malore improvviso e perderà i sensi: dopo il suo ricovero d’urgenza in ospedale, Melek e il resto della famiglia scopriranno che ha un tumore al cervello.

Riepilogo: Sevilay ha scoperto che il fidanzato Nuh è malato

A seguito della morte di Andac, il fratello della sua fidanzata Sevilay, Nuh ha cominciato a sentirsi male, ma inizialmente ha attribuito i suoi malesseri allo stress accumulato.

Dopo essersi sottoposto a degli accertamenti, il giovane ha ricevuto una telefonata dal suo medico ma a rispondere è stata Sevilay, la quale è rimasta sconvolta dalla notizia della malattia di Nuh. Tra le lacrime, la ragazza ha affrontato il suo amato e l’ha costretto a chiamare subito il dottore.