Nelle puntate finali de La notte nel cuore ci sarà il lieto fine per la protagonista femminile Sumru la quale deciderà di sposare Tashin. Brutte notizie invece per Hikmet e Halil, i quali verranno arrestati per tutti i crimini commessi. Insieme a loro finirà dietro le sbarre anche Esat ma il ragazzo riuscirà ad ottenere il perdono della sua famiglia e della moglie Esma.

Hikmet, Halil e Esat finiscono in carcere

Pentito per tutti gli errori commessi in passato, Esat tenderà una trappola alla zia Hikmet per smascherla. Il ragazzo farà in modo che Cihan registri una conversazione tra lui e la zia dove Hikmet ammetterà il coinvolgimento nell'incidente che è quasi costato la vita a Sevilay e Melek.

Non solo, in questa conversazione la donna ammetterà di aver fatto arrivare in Cappadocia Halil allo scopo di rendere la vita impossibile a Sumru. Esat si costituirà alla polizia non prima di aver chiesto perdono a tutta la sta famiglia e insieme a lui finiranno a processo anche Hikmet e Halil che verranno condannati per i crimini commessi e finiranno in carcere. Esat riuscirà ad ottenere anche il perdono di Esma che sceglierà di aspettare che sconti la sua pena per poi iniziare una nuova vita con lui e il loro bambino. Tufan, il complice di Hikmet e Halil, riuscirà invece a fuggire all'estero prima di venire arrestato.

Sumru sposa Tashin: anticipazioni finale di stagione

Dopo tante avversità, Sumru e Tahsin riusciranno a sposarsi, circondati dall’affetto dei loro cari.

Alla cerimonia mancheranno Nuh e Sevilay, impegnati con il loro viaggio di nozze. Anche Esat sarà assente, visto che si troverà in carcere ma, nonostante ciò, il ragazzo riuscirà a fare gli auguri agli sposi con una videochiamata. La cerimonia si svolgerà senza intoppi ma, subito dopo la firma dei documenti, Melek entrerà in travaglio e verrà portata immediatamente in ospedale dove darà alla luce una bambina che verrà chiamata Zuhal in onore della madre defunta di Cihan. Nel finale di stagione si scoprirà anche che Samet Sansalan ha lasciato in eredità solo debiti, il che porterà gli eredi ad avere una reazione tragicomica.

La notte nel cuore sospesa la domenica sera dal 7 dicembre

Dal 7 dicembre La notte nel cuore non occuperà più la prima serata della domenica visto che da tale data Canale 5 trasmetterà la nuova edizione di Chi vuol essere milionario, il quiz di Gerry Scotti.

Mediaset non ha nessuna intenzione di rinunciare alla serie Tv con Nuh e Melek e ha deciso di trasmettere gli episodi inediti de La notte nel cuore il martedì e il mercoledì sempre in prima serata. Un cambio di programmazione che dovrebbe durare sino al gran finale di stagione previsto per inizio del 2026.