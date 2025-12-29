Cambio programmazione per La Promessa nel palinsesto di Rete 4. L'appuntamento con la soap opera risulta cancellato dalla prima serata dopo il buon successo ottenuto qualche settimana fa con la puntata speciale trasmessa di sabato sera.

Gli spettatori e appassionati della serie spagnola che avevano sperato di poter vedere i nuovi episodi anche nella prestigiosa fascia di prime time, resteranno delusi dato che la soap proseguirà soltanto nel preserale, subito dopo l'appuntamento con il talk show 10 minuti.

Cambio programmazione per La Promessa: cancellata la puntata serale

Il palinsesto di Rete 4 subirà delle modifiche in prime time a gennaio e non ci sarà spazio per delle nuove puntate inedite de La Promessa.

A fine dicembre, complici gli episodi incentrati sulla morte del tutto inaspettata di Jana, i vertici Mediaset avevano scelto di trasmettere la serie spagnola nella fascia di prime time, sfidando addirittura la finalissima di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

L'esito Auditel per la soap spagnola era stato positivo: con una media di quasi 1 milione di spettatori e circa il 6% di share, aveva registrato un ottimo dato in prime time, superando anche la soglia dell'8% in diversi momenti della puntata.

L'appuntamento con La Promessa prosegue solo nel preserale

Un esperimento che, tuttavia, non avrà ulteriori riscontri nella programmazione di Rete 4 della prossima stagione televisiva 2026.

Al momento, infatti, l'appuntamento con La Promessa risulta cancellato dalla fascia serale: la soap opera iberica proseguirà soltanto al pomeriggio, nel consueto slot orario del preserale dove è riuscita a raddoppiare gli ascolti registrati fino allo scorso anno dalla soap tedesca Tempesta d'amore.

La messa in onda della serie risulta confermata dal lunedì alla domenica dalle 19:50 alle 20:30 circa, subito dopo il talk show 10 minuti condotto da Nicola Porro.

Crescono gli ascolti di Rete 4 grazie all'appuntamento quotidiano con La Promessa

La media registrata dalla soap nel preserale, durante gli ultimi mesi di programmazione, si aggira sulla soglia dei 950 mila spettatori al giorno, pari a uno share del 5,50%.

Numeri che hanno permesso a Rete 4 di migliorare la situazione Auditel di quella fascia oraria, toccando anche punte record di ben 1,2 milioni di spettatori e oltre il 6,40% di share.

In passato, infatti, Rete 4 aveva toccato delle vette bassissime in quella fascia oraria con la soap tedesca Tempesta d'amore, che si era fermata a una media di 500 mila spettatori al giorno, con uno share irrisorio del 3%, ampiamente sconfitta da Rai 3 e Rai 2 in quello slot orario.