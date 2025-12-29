Arif avrà il cuore straziato quando vedrà Sarp e Bahar dormire insieme in ospedale nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar darà una nuova possibilità al suo matrimonio con Sarp quando entrambi saranno ricoverati in ospedale. Arif li vedrà dormire nello stesso letto e si sentirà distrutto.

L'incidente di Bahar, Arif, Sarp e Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la rivalità tra Arif e Sarp si farà sempre più accesa e Bahar non ne potrà più. La situazione peggiorerà quando Sarp firmerà un contratto con Yusuf e prenderà la casa sopra a quella di sua moglie.

La provocazione sarà all'ordine del giorno e Bahar metterà fine a tutto dicendo che non vuole stare né con Sarp, né con Arif. Probabilmente a causa del forte stress accumulato a causa delle tante tensioni, Bahar avrà un malore che farà spaventare tutti. Arif si metterà alla guida e Sarp e Hatice staranno accanto a Bahar in macchina per portarla in ospedale. La paura del ritorno della malattia annullerà per un attimo tutte le incomprensioni ma culminerà in un incidente gravissimo. Bahar, Arif, Sarp e Hatice finiranno in ospedale la nonna di Doruk e Nisan perderà la vita. Questa tragico evento stravolgerà la vita di tutti: Arif, tormentato dai sensi di colpa, vedrà la sua esistenza ormai finita.

Bahar soffrirà per sua madre, ma sarà in pena anche per Sarp che sarà ancora in terapia intensiva. Quando l'uomo si sveglierà, Bahar andrà a trovarlo e tra loro tutto cambierà in pochi istanti.

Il ritorno di Sarp con Bahar ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar e Sarp si ritroveranno all'improvviso vicinissimi, tanto da voler tornare insieme. I due passeranno le giornate a fantasticare sul loro futuro e Bahar si trasferirà in camera di Sarp per passare con lui la convalescenza. Quando Piril saprà dell'incidente, andrà a trovare Sarp ma lo vedrà dormire mano nella mano con Bahar e per lei sarà l'ennesima delusione. La donna resterà immobile davanti alla porta e in quel momento passerà Arif che accompagnato da due poliziotti sta andando in caserma.

L'uomo si fermerà a salutare Piril e assisterà con lei alla scena che gli strazierà il cuore. Vedere Bahar nel letto accanto a Sarp sarà insopportabile per Arif che sentirà di non aver più nulla per cui lottare. Pur avendo il sostegno di Kismet e nessuna denuncia a suo carico, Arif preferirà andare in carcere.

Arif si sta allontanando da Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar e Arif stanno vivendo un momento di lontananza. Lui, infatti, ha saputo che Bahar ha ospitato Sarp a casa sua e pensa che siano tornati insieme. Arif non ha mostrato rancore nei confronti della sua amata, ma non riesce a parlarle, né a fingere di accettare la situazione. L'uomo, semplicemente, si è allontanato da Bahar senza darle alcuna spiegazione.

Sarp, intanto, sta facendo di tutto per convincere Bahar a tornare con lui, ma lei non ha nessuna intenzione di essere una famiglia. La donna non può dimenticare che Sarp ha sposato un'altra e inoltre il suo atteggiamento geloso e ossessivo la spaventa.