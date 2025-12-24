Durante la sua tradizionale letterina di Natale a “Che tempo che fa” su Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato una battuta a Elly Schlein. Seduta alla scrivania di Fabio Fazio, la comica ha chiesto a Babbo Natale "un biglietto per la Patagonia di sola andata" per la segretaria del Pd.

Il monologo è proseguito con ironie rivolte a vari protagonisti politici, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, passando per Donald Trump e Vladimir Putin, fino a un buffetto a Maurizio Landini. Il tono è rimasto quello satirico e irriverente che caratterizza da sempre gli interventi di Littizzetto.

La satira natalizia di Littizzetto

La letterina di Littizzetto è ormai un appuntamento fisso del programma, atteso per il suo mix di umorismo e critica politica. Anche in questa occasione, la comica ha scelto di colpire figure di spicco del panorama politico, mantenendo un registro ironico e provocatorio. Un appuntamento fisso che non delude mai le aspettative del pubblico.

L’attesa letterina di Natale di Lucianina ❤️ #CTCF pic.twitter.com/nMFBZBYzd6 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 21, 2025

La battuta su Elly Schlein

La battuta su Elly Schlein, "un biglietto per la Patagonia di sola andata", suggerisce una stanchezza nei confronti della sua figura politica, almeno secondo l’interpretazione proposta da Littizzetto. Il riferimento alla Patagonia, luogo lontano e isolato, è stato accolto dal pubblico come una tipica frecciata satirica. Non sono emersi ulteriori giochi di parole sul "campo largo".