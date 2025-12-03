Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre rivelano che ci sarà il ritorno di Okoro, il quale getterà nello sconforto Gennaro Gagliotti, al punto da fargli temere di essere definitivamente incastrato per la morte di Assane.

Viola, invece, dopo il riavvicinamento con Eugenio arriverà a fargli una proposta del tutto inaspettata: riprendere la loro relazione e riprovarci.

Intanto si continuerà a cercare un portiere per Palazzo Palladini e Raffaele proverà a convincere Rosa ad accettare l'incarico.

Viola ci riprova con Eugenio: anticipazioni Un posto al sole 15-19 dicembre

Tra Eugenio e Viola ci sarà un ulteriore riavvicinamento nel corso dei prossimi episodi della soap opera previsti fino al 19 dicembre. Complice lo spirito natalizio, Viola maturerà una decisione importantissima legata al suo futuro che finirà per spiazzare anche il suo ex.

La donna chiederà a Eugenio di riprovarci e riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, lasciandosi alle spalle il passato e le incomprensioni che li avevano spinti ad allontanarsi.

Una proposta che verrà accolta positivamente da Eugenio, tanto che Viola ufficializzerà il suo ritorno di fiamma con il padre del figlio durante un confronto con sua mamma Ornella.

Il ritorno di Okoro nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Okoro dopo un periodo di assenza.

L'uomo getterà nello sconforto Gennaro, il quale arriverà a temere per il suo futuro e sospetterà che Okoro possa metterlo nei guai definitivamente per la morte di Assane.

Marina e Roberto spereranno nella collaborazione di Okoro con i magistrati per il caso della morte di Assane ma, alla fine, l'uomo scagionerà Gagliotti da ogni accusa.

Raffaele, invece, dopo essersi dimesso come portiere di Palazzo Palladini cercherà in tutti i modi di convincere Rosa ad accettare l'incarico professionale, nonostante i dubbi della donna.

Raffaele si era dimesso dal suo incarico come portiere di Palazzo Palladini

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Raffaele aveva espresso il suo desiderio di staccare dall'impegno quotidiano come portiere per godersi finalmente la pensione e un po' di sano relax.

Una decisione che aveva gettato nello sconforto Renato, per niente contento della decisione del suo amico Raffaele, al punto da cercare di convincerlo fino alla fine a rimandare il momento della pensione per soggiornare ancora un po' di tempo nella portineria dello storico palazzo Palladini.