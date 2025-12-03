Sarp tenterà di togliersi la vita con un lenzuolo nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 dicembre, ma Nezir arriverà in tempo e glielo impedirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp sarà tormentato dai sensi di colpa nel sapere che Bahar e i bambini sono nelle mani di Nezir. L'uomo confiderà a Munir che se lui dovesse morire certamente la sua famiglia tornerebbe in libertà.

Il faccia a faccia di Sarp e Nezir a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, dopo aver affrontato Nezir, Sarp sarà rinchiuso in un capanno con Munir.

Ad occuparsi dei due prigionieri sarà Azmi, il fratello di Munir che, tuttavia, non avrà alcuna pietà. Il braccio destro di Sarp chiederà pietà al suo carceriere, ma Azmi gli ricorderà di quando tutti lo hanno lasciato da solo e Nezir si è preoccupato per lui. "Non ti devo niente", dirà Azmi, sordo alla richiesta di aiuto di suo fratello. Sarp e Munir si faranno forza a vicenda, ma dopo una notte difficile, passata tra sensi di colpa e dolori alla gamba ferita, Sarp prenderà una decisione sconvolgente. L'uomo non potrà smettere di pensare a Bahar e i bambini, nelle mani di Nezir, e confiderà a Munir che vuole farla finita. "Se io muoio, lui lascerà in pace la mia famiglia", ipotizzerà Sarp invitando il suo collaboratore a lasciarlo morire.

"Tu darai l'allarme solo quando sarà troppo tardi e dirai che stavi dormendo", spiegherà Sarp. Munir proverà a fermarlo, ma lui diventerà aggressivo e gli impedirà di intervenire.

La prima notte di Sarp e Munir, prigionieri di Nezir

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 dicembre, Sarp salirà sulla sedia, pronto a farla finita con un lenzuolo. L'uomo sarà intento a legare il tutto quando Nezir entrerà nel capanno e lo coglierà sul fatto. "Buongiorno, ho la sensazione che qualcuno stia per suicidarsi", dirà con sarcasmo guardando Sarp e scuotendo la testa. Azmi farà sparire dalla stanza tutte le tende e le lenzuola per evitare altri tentativi, mentre Nezir rimprovererà duramente entrambi i suoi prigionieri.

L'uomo non avrà nessuna intenzione di vedere Sarp senza vita, perché il suo obiettivo sarà farlo soffrire il più possibile per aver eliminato il suo amato figlio.

L'incidente e l'amara scoperta di Sarp

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp ha fatto un incidente mentre tornava dal supermercato e Bahar i bambini sono rimasti soli in casa. In quel momento Nezir è arrivato allo chalet e ha chiesto di Sarp. La donna non ha saputo dire che fine avesse fatto suo marito e Nezir ha deciso di prendere lei e i bambini per portarli alla villa. "Sarp verrà a salvarli", ha detto a Azmi, certo di essere a un passo dalla vittoria. Nel frattempo, Sarp è riuscito ad uscire dall'abitacolo e ha raggiunto lo chalet con molta fatica, visto che aveva una brutta ferita alla gamba. Una volta arrivato a casa, ha capito che Nezir aveva rapito la sua famiglia, visto che gli ha lasciato un biglietto.