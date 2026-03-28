Il palinsesto Mediaset cambia ancora e questa volta al centro della rivoluzione c’è Forbidden Fruit. La soap turca, amatissima dal pubblico italiano, conquista sempre più spazio fino ad arrivare alla prima serata, andando di fatto a sostituire il Grande Fratello Vip nella serata di martedì 31 marzo 2026.

Una scelta strategica che riflette sia le dinamiche degli ascolti televisivi sia la necessità di contrastare una concorrenza sempre più agguerrita.

Forbidden Fruit in prima serata: la nuova collocazione

Negli ultimi giorni Mediaset ha deciso di puntare forte su Forbidden Fruit, spostando la soap nella fascia di prima serata.

In particolare, la serie viene utilizzata per coprire serate cruciali, come quella del martedì, lasciata libera dal reality.

Non si tratta di un semplice cambio di orario, ma di una vera promozione: la soap turca passa da prodotto da daytime a protagonista del prime time, segno evidente del suo crescente successo.

Già nelle settimane precedenti, la serie aveva iniziato a ottenere ottimi risultati, con una media di oltre 2 milioni di telespettatori e share superiori al 20% nel pomeriggio.

Perché Forbidden Fruit sostituisce il GF Vip

La scelta di sostituire il Grande Fratello Vip con Forbidden Fruit nasce da una combinazione di fattori strategici.

1. Evitare lo scontro con grandi eventi televisivi

Il reality è stato spostato per evitare la concorrenza diretta con eventi sportivi di grande richiamo, come le partite della Nazionale italiana.

In queste serate, Mediaset ha preferito schierare un prodotto più “solido” e meno rischioso in termini di ascolti.

2. Ascolti del GF Vip in difficoltà

Il Grande Fratello Vip non sta ottenendo i risultati sperati, con dati in calo fin dalle prime puntate.

Questo ha spinto i vertici dell’azienda a proteggere il format, evitando scontri diretti e testando alternative più performanti.

3. Il successo crescente della soap turca

Al contrario, Forbidden Fruit si conferma una delle serie più seguite del momento, capace di fidelizzare il pubblico sia nel daytime che in prima serata.

Nuovi giorni e riorganizzazione del palinsesto

Il cambiamento non riguarda solo una singola serata. La programmazione della soap è stata completamente rivista:

Addio al giovedì sera

Spostamento stabile al mercoledì in prima serata (da aprile)

Utilizzo strategico anche in altre serate “scoperte”

Questa riorganizzazione è legata anche all’arrivo di nuovi programmi Mediaset, come lo show di Pio e Amedeo, che ha preso il posto della soap in alcune fasce.