Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Amici di giovedì 11 dicembre, una ha fatto storcere il naso a molti fan del programma. La notizia che Alessio ed Emiliano sono stati messi a confronto senza vestiti, ha spinto molti utenti di X a criticare aspramente sia i loro professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano che il talent che starebbe distruggendo l'autostima di questi giovani ballerini.

Lo spoiler che fa discutere il pubblico

Nel corso delle riprese della dodicesima puntata di Amici, Alessio è stato chiamato ad eseguire un compito che gli ha assegnato la maestra Celentano qualche giorno fa.

L'allievo della scuola ha dovuto preparare e poi portare in scena un passo a due con Giulia Pauselli, ma alcuni professori si sono lamentati di questa assegnazione.

Lorella Cuccarini è stata la prima a definire sbagliata la scelta di accostare il titolare ad una professionista molto più alta di lui, poi è intervenuto Emanuel Lo e la discussione con la collega di danza classica si è animata.

Tra il docente di hip-hop e la maestra Celentano c'è stato un lungo battibecco, poi il primo ha chiesto ufficialmente che anche Emiliano si misurasse con la stessa coreografia di Alessio.

Polemiche sul paragone fatto ad Amici

Stando alle anticipazioni della puntata che è stata registrata oggi, 11 dicembre, ma che andrà in onda domenica prossima, Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno cominciato a litigare sul fisico dei loro allievi.

Alessio ed Emiliano sono stati chiamati al centro dello studio e i loro tutor gli hanno chiesto di levarsi i vestiti (molto probabilmente sono rimasti entrambi in culotte) per poterli paragonare meglio.

Gli insegnanti di Amici hanno confrontato le linee, i muscoli, il collo del piede e tutte le altre caratteristiche che dovrebbe avere un ottimo ballerino, poi i ragazzi sono tornati al posto senza sapere cosa ne sarà del compito da cui era partita tutta la discussione.

No ragazzi, ma stiamo scherzando spero? Che vuol dire che li hanno fatti spogliare per metterli a confronto? ma che schifezza è esattamente? Volete proprio impegnarvi a distruggere l'autostima di Alessio?#amici25 pic.twitter.com/MeCnccOqJG — Francesca Mazzonelli (@FrancescaM35120) December 11, 2025

I commenti dei fan sui social

Sul web sta già imperversando la polemica per quello che è successo negli studi di Amici l'11 dicembre e che andrà in onda domenica 14.

"Ma stiamo scherzando? Che vuol dire che li hanno fatti spogliare per metterli a confronto?", "Agghiacciante", "Che schifezza è questa?", "Così distruggeranno l'autostima di questi ragazzi", "Io sono sconvolta", "La maestra Celentano non si smentisce mai", "E basta con queste linee, nel ballo c'è anche altro", "Ma cosa sto leggendo?", "Questo messaggio è sbagliatissimo e la cose peggiore è che arriva da un programma per adolescenti", "Io questa puntata non la guarderò, follia", si legge su X da quando sono trapelate le anticipazioni del 12° speciale di quest'anno.