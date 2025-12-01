Raffaele andrà in pensione nelle prossime puntate di Un posto al sole e non si esclude che Gianluca potrebbe prendere il suo posto da portiere.

Nella puntata di venerdì 12 dicembre, Alberto avrà un candidato portiere alla riunione di condominio e potrebbe essere proprio Gianluca. Rosa, infatti, rinuncerà al posto e quindi bisognerà decidere chi sostituirà Raffaele come figura di riferimento di Palazzo Palladini.

Raffaele dirà addio al suo posto da portiere

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Raffaele confermerà il suo pensionamento e ci sarà una riunione di condominio per eleggere il nuovo portiere.

Giordano, quindi, dovrà salutare tutti i suoi amici e certamente sarà molto emozionante, visto che a Palazzo Palladini tutti hanno contato su di lui per molti anni. Chi sostituirà Raffaele? In un primo momento era quasi certo l'arrivo di Rosa, perché durante le assenze di Raffaele è stata lei a svolgere egregiamente il suo lavoro. Le cose, tuttavia, non andranno affatto come ci si aspettava. Rosa, infatti, rinuncerà alla candidatura come portiera e Alberto sembrerà avere una buona soluzione. Palladini, infatti, proporrà un suo candidato che non dispiacerà ai condomini. Di chi si tratta? Le anticipazioni non si sbilanciano ma è molto facile pensare che possa trattarsi di Gianluca. Il figlio di Alberto, infatti, è senza lavoro e sta vivendo un momento molto difficile della sua vita.

Chi sarà il nuovo portiere di Palazzo Palladini?

Dopo la rinuncia improvvisa di Rosa, le carte si rimescoleranno a Palazzo Palladini. Raffaele dovrà trovare un sostituto degno di lui, ma saranno tutti i condomini a decidere chi prenderà il posto in portineria. È facile ipotizzare che Alberto proponga suo figlio per dargli l'opportunità di ricominciare. Palladini, infatti, non ha altre conoscenze adatte al ruolo di portiere e solitamente non si espone mai per nessuno se non per interesse personale. Al momento Gianluca sta vivendo con Alberto, ma è apatico e non ha voglia di fare nulla. Il ragazzo si è lasciato andare all'alcolismo e adesso sta cercando di uscirne. Palazzo Palladini per lui potrebbe essere un'ottima occasione, ma sarebbe davvero il candidato giusto?

Gianluca sarebbe in grado di gestire la portineria?

Nelle scorse puntate di Un posto al sole, Gianluca ha dimostrato di essere molto fragile. Il ragazzo ha accettato il lavoro al Caffè Vulcano ma ha continuato a bere eccessivamente. Nel giro di pochi giorni il suo vizio ha avuto pesanti ripercussioni sul lavoro, visto che ha aggredito uno dei clienti del bistrot. L'instabilità emotiva di Gianluca potrebbe renderlo inaffidabile e inadatto al ruolo di portiere, anche perché il ragazzo non è ancora guarito del tutto dalla sua depressione e non ha ancora iniziato un percorso psicoterapeutico. Rosa, inoltre, potrebbe pentirsi della sua scelta e tornare sui suoi passi soffiando all'ultimo minuto il posto al candidato di Alberto.