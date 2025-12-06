Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 15 al 19 dicembre su Rai 3 rivelano che Viola si dirà ormai pronta a lasciarsi alle spalle la fine della sua storia d'amore con Damiano, tanto da essere pronta a viversi un ritorno di fiamma con il padre di suo figlio.
Gennaro, invece, continuerà a mostrarsi senza scrupoli anche dopo l'arresto di Okoro che per un breve momento gli farà temere di poter finire in manette per il caso della morte di Assane, ma alla fine verrà graziato dal racconto dell'uomo.
Viola dimentica Damiano: anticipazioni Un posto al sole 15-19 dicembre
Viola deciderà di lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con Damiano e sarà pronta a voltare pagina assieme al suo ex Eugenio.
La donna, infatti, si renderà conto di non essersi ancora lasciata alle spalle la fine di questa dolorosa storia d'amore e per tale motivo deciderà di fargli una proposta spiazzante.
Viola chiederà a Eugenio di provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore con l'intenzione di tornare a essere una coppia a tutti gli effetti.
Con tale proposta Viola dimostrerà di aver dimenticato Damiano e deciderà di comunicare anche a sua madre Ornella l'intenzione di tornare a stare con il padre di suo figlio.
Gennaro senza scrupoli nei prossimi episodi di Upas
Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre, inoltre, rivelano che il ritorno di Okoro getterà nello sconforto Gennaro Gagliotti che per qualche momento inizierà a temere di poter essere incastrato per il caso della morte di Assane. L'uomo, però, continuerà a mostrarsi senza scrupoli nei confronti di Roberto e Marina, intenzionato a rovinarli e a metterli alle strette per la gestione dei Cantieri Flegrei.
Intanto Okoro, dopo essere stato ascoltato dai magistrati, deciderà di scagionare Gennaro, sostenendo che non c'entri nulla con la morte di Assane.
Intanto Renato si dedicherà all'organizzazione delle feste natalizie per lui e per i suoi cari, mentre Rosa prenderà in considerazione l'idea di poter diventare la nuova portiera di Palazzo Palladini.
Il successo di Un posto al sole su Rai 3
In attesa di questi nuovi episodi di Un posto al sole del mese di dicembre, l'appuntamento con la soap opera continua a registrare buoni ascolti su Rai 3.
La media registrata in queste settimane risulta essere di oltre 1,5 milioni di spettatori nella fascia dell'access prime time, pari a uno share superiore al 7% con picchi del 9% durante la messa in onda televisiva, nonostante l'agguerrita concorrenza di quella fascia oraria, dominata quest'anno da La ruota della fortuna.