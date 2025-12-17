"I ragazzi hanno scambiato messaggi con Signorini per un tornaconto d'immagine": è questa l’opinione espressa da Biagio D’Anelli in un video pubblicato su TikTok, intervenendo sul clamore mediatico che ha coinvolto Alfonso Signorini. Secondo l’esperto di gossip, la vicenda andrebbe valutata criticamente da entrambe le parti, dal momento che giovani allora sconosciuti avrebbero accettato scorciatoie pur di raggiungere la notorietà.

L'opinione di D'Anelli

Su TikTok, l’esperto di gossip Biagio D’Anelli è intervenuto nel dibattito sul presunto “sistema Signorini”, commentando le accuse emerse nel podcast Falsissimo in merito ai casting del Grande Fratello Vip.

D’Anelli ha sostenuto che la situazione fosse nota a tutti e che le persone coinvolte fossero consenzienti, aggiungendo: "Se Alfonso Signorini fosse stato il falegname o il benzinaio sotto casa, con tutto il rispetto, questi ragazzi si sarebbero messi in taxi per incontrarlo? No". Da qui la sua conclusione: "I ragazzi hanno scambiato messaggi con Signorini per un tornaconto d’immagine. È una cosa squallida, lo so, ma le responsabilità sono da entrambe le parti".

Nel finale, D’Anelli ha criticato chi oggi prende le distanze da quelle dinamiche: "Che cosa volete adesso? È inutile fare i finti moralisti", chiedendosi perché, in caso di disagio, non si sia intervenuti prima: "Se davvero c’era un problema, perché non andare subito in questura?".

Ha poi condannato la diffusione pubblica dei messaggi privati: "Mostrare chat e messaggi sui social è una cosa squallida", sostenendo che "chi non ha detto nulla all’epoca ha accettato consapevolmente quella situazione".

Infine, la riflessione più dura: "Questa è la vostra dignità. Vi siete svenduti per tre minuti al GF Vip. Finito il reality, siete rimasti vuoti e ora fate i puritani. Ma non vi sentivate già sporchi prima?".

Che cos'è successo

Lo scorso 15 dicembre, Fabrizio Corona ha sollevato dubbi sui casting del Grande Fratello Vip nel podcast Falsissimo. Secondo quanto riferito dall’ex re dei paparazzi, alcuni uomini che aspiravano a entrare nel reality avrebbero accettato presunte avance da parte di Alfonso Signorini.

Tra i nomi citati figurano Davide Donadei e Antonio Medugno.

Al momento, il conduttore ha scelto di non commentare pubblicamente la vicenda, ma contattato dal Corriere della Sera ha dichiarato che "è tutto in mano ai miei legali".