Cosa c'è dietro al repost di Martina De Ioannon di un video su Ciro Solimeno del 15 dicembre? I fan di Uomini e donne sono divisi sul gesto che l'ex tronista ha fatto su TikTok: alcuni sostengono che la ragazza avrebbe aggiunto questo post tra i "preferiti" del suo account per errore, altri che l'avrebbe fatto appositamente per attirare l'attenzione e perché sapeva che se ne sarebbe parlato.

Il gesto che fa discutere

Anche ora che è felice con Gianmarco, Martina non perde l'occasione per far parlare di sé attraverso alcune mosse che fa sui social.

Oggi, 15 dicembre, alcuni fan non si sono lasciati sfuggire il fatto che l'ex tronista di Uomini e donne ha repostato un video di Ciro su TikTok: si tratta di un filmato che una fanpage ha realizzato per riassumere l'esperienza del ragazzo sul trono e che De Ioannon ha aggiunto tra i suoi "preferiti".

e che vi avevo detto io pic.twitter.com/yFPdIu5eRk — Asia🐘 (@casiftangeles) December 15, 2025

Le teorie sul perché di questo gesto da parte della giovane sono due: o è stato uno sbaglio (quindi è stato un errore del quale non si è neppure resa conto) oppure lo ha fatto volontariamente perché sapeva che se ne sarebbe parlato molto sul web.

"Gaffe o mossa studiata?", è questa la domanda che si stanno ponendo gli utenti di X, Instagram e TikTok da quando ha cominciato a circolare lo screenshot del repost di Martina ad un video dell'ex fidanzato.

Le opinioni dei fan di Uomini e donne

Questa mossa social di Martina sta animando la discussione tra i fan di Uomini e donne, e la maggior parte la stanno commentando in modo critico.

"Ma è stupida?", "Io lo sapevo che sarebbe successo, ci avrei messo la mano sul fuoco", "Lei è così prevedibile", "Che pagliaccia", "Ma veramente? Nessuna vergogna proprio", "Si sta preparando al Grande Fratello Vip", "Che ridere", "Le manca stare al centro dell'attenzione, è tutto qui", "Il pre GF Vip ha inizio", "Aiutatela", "Questa persona non sta bene", "Ma allora è un vizio", "Nessuno ama l'hype come questa donna", "Ha iniziato il circo prima del previsto", "Alfonso Signorini chiamala per favore", "Dirà sicuramente che le è scappato", si legge su X in queste ore.

I rumor sul futuro al Grande Fratello

Un pensiero che sembrano condividere molti fan di Uomini e donne, è quello secondo il quale Martina starebbe preparando il terreno per quello che potrebbe accadere tra qualche mese.

Da tempo si vocifera che l'ex tronista dovrebbe partecipare al Grande Fratello Vip (in onda da marzo su Canale 5), e che nella casa potrebbero trasferirsi anche Gianmarco, Raul e Ciro.

Secondo diversi utenti social, dunque, De Ioannon starebbe già gettando le basi per le dinamiche che si innescheranno nel reality, soprattutto quelle sulla sua chiacchierata sfera amorosa.