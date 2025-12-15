Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la volontà di un protagonista di ottenere informazioni su una sua amica. Nell’episodio che sarà trasmesso martedì 23 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Michele vorrà sapere qualcosa sulle condizioni di salute di Agata e chiederà quindi notizie a Rossella. Nel frattempo, Roberto e Marina continueranno ad avere problemi ai Cantieri Flegrei Palladini con Gennaro Gagliotti.

Michele vuole informazioni su Agata Rolando

Michele Saviani continuerà a ripensare alla sua amica medium Agata Rolando, con la quale ha condiviso alcune esperienze che lo hanno segnato profondamente dopo la sparatoria nella quale è stato coinvolto nei mesi scorsi.

Agata è finita in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata investita. Saviani quindi chiederà a sua figlia Rossella, che è bene ricordare essere una dottoressa dell’ospedale San Filippo di Napoli, qualche notizia in merito alle condizioni di salute della sua amica. Eduardo Sabbiese, invece, si renderà conto che Stella, la sua amante, rappresenta ormai un pericolo per lui, essendo coinvolta in affari loschi.

Roberto e Marina devono prendere una decisione importante

Nel frattempo, Roberto e sua moglie Marina saranno sempre più avviliti per come stanno andando le cose con Gennaro Gagliotti. Ai Cantieri Flegrei Palladini lo spietato imprenditore continuerà a voler trarre profitto dagli affari a discapito della reputazione dell’azienda navale e porterà avanti mosse scellerate che potrebbero condurre l’impresa al fallimento.

I coniugi Ferri dovranno prendere una decisione importante, ma proprio quando saranno pronti a scegliere, ci sarà un colpo di scena che ribalterà la situazione. Tuttavia, le anticipazioni della puntata della soap partenopea non chiariscono ancora molti dettagli sulla vicenda. Rosa, invece, sarà sempre più vicina a Damiano, con il quale il rapporto è tornato sereno come un tempo. Pino, dal canto suo, compirà un gesto inaspettato nei confronti di Rosa, che porterà quest’ultima ad avere dei dubbi sia sul legame con Damiano che su quello con l’ex fidanzato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa non ha accettato il lavoro

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, i condomini di Palazzo Palladini si sono riuniti con l’amministratore, Otello Testa, per decidere il da farsi in seguito alle dimissioni rassegnate da Raffaele.

Quest’ultimo, portiere da decenni dello stabile di Posillipo, ha deciso di andare in pensione. Inizialmente, il posto vacante è stato offerto a Rosa, che però per motivi logistici non ha accettato. Tuttavia, durante l’assemblea Otello e gli inquilini hanno deciso di proporle un aumento di stipendio per convincerla a cambiare idea.