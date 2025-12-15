Lunedì 15 dicembre c'è stata la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana, e i profili social del programma hanno diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto all'interno degli studi Elios. Com'era previsto da giorni, nel corso delle riprese odierne Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta: il tronista ha deciso di concludere il proprio percorso dichiarandosi a Nicole Belloni, che gli ha risposto di "sì". Delusione per Martina Cardamone che è stata rifiutata dopo quasi tre mesi di frequentazione davanti alle telecamere.

Una nuova coppia nel trono Classico

Nel giorno in cui è iniziata l'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne prima delle vacanze di Natale, c'è stata anche una nuova registrazione.

Le anticipazioni che sono trapelate dallo studio alla fine delle riprese del 15 dicembre, dunque, svelano che Flavio ha fatto la sua scelta.

Nei giorni scorsi il tronista ha fatto le sue ultime esterne, infatti ha passato una giornata intera con tutte e due le corteggiatrici e questo gli è servito per capire chi è la persona più affine a lui.

Il ragazzo si è dichiarato a Nicole e le ha chiesto di andare via insieme dal programma: la giovane ha risposto di "sì", poi la coppia ha ballato sotto la cascata di petali rossi che nel dating-show è il simbolo dell'inizio di una nuova storia d'amore.

Martina, invece, è stata rifiutata e non ha nascosto la delusione stava provando per come si è concluso il suo percorso nel programma, ovvero senza un lieto fine.

Il successo come di single di Temptation Island

Flavio ha debuttato sul trono di Uomini e donne alla fine di agosto (periodo in cui sono iniziate le registrazioni dell'edizione 2025/2026), ma il pubblico di Canale 5 lo ha conosciuto qualche mese prima in un altro ruolo.

Il ragazzo è stato uno dei tentatori dell'ultima stagione di Temptation Island, e si è fatto notare sin dalla prima puntata per la sua bellezza.

Nel villaggio Ubirti ha legato soprattutto con Denise, ma tra loro non c'è mai stato nulla di più di un'amicizia.

La conoscenza con Sara a Uomini e donne

Le prime settimane di Flavio a Uomini e donne non sono state semplici perché molte corteggiatrici lo definivano moscio e si lamentavano del suo atteggiamento sia in esterna che in studio.

All'inizio del percorso Ubirti ha dovuto fare i conti soprattutto con gli attacchi pungenti di Sara (Gaudenzi, attuale tronista), infatti la loro conoscenza è stata contrassegnata da litigi e critiche reciproche.

Dopo che Maria De Filippi ha offerto il trono alla giovane, però, il suo rapporto con Flavio è migliorato e in diverse occasioni l'ha anche difeso, come quando Martina e Nicole gli sono andate contro davanti alle telecamere e lei si è schierata dalla sua parte.