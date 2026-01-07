Sabrina Ferilli torna protagonista con la nuova fiction “A testa alta – Il coraggio di una donna”, in onda in prima serata su Canale 5. L'appuntamento è per mercoledì 7 gennaio 2026. L'attrice interpreta Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. La sua vita viene sconvolta dalla diffusione non consensuale di un video intimo. La serie affronta temi di forte attualità come il revenge porn, i ricatti digitali e la gogna mediatica, in un contesto che mescola dramma personale e denuncia sociale.

La trama: Virginia Terzi e la lotta per la dignità

Virginia è una figura stimata nella comunità e madre attenta. È ideatrice di un progetto scolastico chiamato “A testa alta” contro la dipendenza digitale. La sua esistenza viene travolta quando un video privato finisce online senza il suo consenso. Questo scatena una spirale di giudizi, sospetti e pressioni. La fiction segue il suo percorso di resistenza, tra scandali, ricatti, tensioni familiari e la lotta per la propria dignità.

Il cast e la produzione

La serie è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, diretta da Giacomo Martelli e scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. Accanto a Sabrina Ferilli, nel cast figurano Francesco Petit, Gioia Spaziani, Fabrizio Ferracane, Lucia Balordi, Raniero Monaco Di Lapio, Maria Chiara Augenti e Augusto Fornari.

L’ambientazione tra i laghi laziali contribuisce a creare un’atmosfera sospesa. La quiete del paesaggio contrasta con la violenza della vicenda.

“A testa alta” si inserisce nel solco delle fiction italiane che mettono al centro donne forti e complesse, impegnate in battaglie personali e sociali. La messa in onda in prima serata su Canale 5 conferma l’importanza del progetto nel palinsesto invernale.

Violenza digitale e privacy: il contesto

La fiction arriva in un momento in cui il tema della violenza digitale e della privacy è al centro del dibattito pubblico. Il racconto di Virginia, che non chiede pietà ma giustizia, risuona come un invito a riflettere sul ruolo dei media, della comunità e delle istituzioni nel proteggere le vittime.

La serie promette di unire tensione narrativa e riflessione sociale, con un approccio moderno e coinvolgente.

Chi è Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è un’attrice italiana di cinema e televisione, nota per la sua versatilità e intensità interpretativa. Ha recitato in numerosi film e fiction di successo, tra cui “Le ali della vita” e “Me, Myself and Her”. La sua presenza in “A testa alta” conferma il suo ruolo di interprete capace di incarnare personaggi femminili profondi e contemporanei.