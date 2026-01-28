Oggi, 28 gennaio, è stato svelato il risultato della votazione dei cantanti di Amici su di chi loro merita di partecipare al serale. La produzione ha fatto i nomi dei due allievi ultimi nella classifica generale, e quindi fuori dalla lista di chi gli altri vorrebbero veder approdare alla prossima fase: si tratta di Lorenzo e Caterina, entrambi entrati da poco nella scuola.

Il voto dei titolari di Amici

Il serale si avvicina e gli allievi della categoria canto sono stati chiamati a stilare una classifica su chi di loro merita di passare alla prossima fase.

All'inizio del daytime di Amici in onda il 28 gennaio sono stati svelati i nomi dei due titolari che sarebbero fuori dal cast del prime time se a decidere fossero i ragazzi stessi.

Lorenzo e Caterina sono risultati ultimi nella lista di preferenze della maggior parte dei cantanti della scuola, e per questo sono stati estromessi dall'elenco di chi loro promuoverebbero al serale.

I giovani non hanno nascosto la loro delusione per questo risultato: lui si è detto amareggiato e pronto a fare le valigie se non farà cambiare idea a Rudy Zerbi, lei si è lamentata del comportamento dei compagni e in particolare dell'amica Elena.

I cantanti hanno stilato le loro classifiche personali di chi merita di andare al Serale e Lorenzo reagisce così quando scopre di non rientrare tra i primi otto #Amici25 pic.twitter.com/m9w7lgjeMv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 28, 2026

Le opinioni degli spettatori

L'esclusione di Lorenzo e Caterina dalla lista dei cantanti che meritano il serale secondo gli allievi di Amici, ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei fan del programma.

"Palesemente li temono", "Stanno scherzando, vero?", "Ridicoli e ipocriti", "Forza Lorenzo", "Lui è l'unico intonato e non merita il serale? Follia"; "Ma che succede in quella casetta?", "Caterina e Lorenzo ultimi, classifica horror", "I cantanti non capiscono niente", "Loro non meritano e chi stona dall'inizio alla fine sì?", si legge su X il 28 gennaio.

Venerdì una nuova registrazione

Questa settimana lo speciale di Amici non si registrerà il giovedì pomeriggio, ma 24 ore dopo.

Le riprese della diciassettesima puntata di questa edizione del talent di Canale 5, infatti, si svolgeranno venerdì 30 gennaio e i fan sono già curiosi di sapere se i professori inizieranno a promuovere qualche allievo alla prossima fase del programma, ovvero il serale.