Corinne Cléry e Barbara Bouchet sono state protagoniste di un inedito capitolo della loro lunga carriera durante la trasmissione televisiva "BellaMa'". Le due attrici, note per la loro trasversalità fra cinema italiano e internazionale dagli anni Settanta a oggi, hanno raccontato la loro amicizia che dura da oltre quarant'anni e hanno condiviso un curioso episodio legato alla star americana Warren Beatty, avvenuto a Parigi.

Nello studio del programma, condotto da Pierluigi Diaco, Cléry ha narrato: "Siamo state entrambe corteggiate da Warren Beatty in un famoso locale parigino, il Lido, tanti anni fa.

Ma con noi non ha avuto fortuna". Bouchet ha confermato divertita la versione: "Sì, era un vero divo, ma non ci siamo lasciate impressionare". Il racconto ha portato alla luce la dimensione internazionale vissuta dalle due attrici, spesso al centro delle cronache per la loro presenza in film celebri e per collaborazioni con grandi artisti del cinema e dello spettacolo.

La lunga amicizia fra cinema e ricordi

L'incontro fra Cléry e Bouchet risale agli anni Settanta, periodo d'oro del cinema di genere italiano, in cui entrambe sono state protagoniste. La sintonia costruita allora, su set condivisi e negli ambienti della mondanità europea, prosegue ancora oggi testimoniando un rapporto professionale e personale raro.

Durante la trasmissione, le due hanno ripercorso alcuni episodi della loro carriera: Cléry ha ricordato il successo de "Histoire d’O" e il rapporto speciale con il pubblico francese, mentre Bouchet ha sottolineato come la collaborazione con registi italiani abbia segnato la sua carriera. Entrambe hanno evidenziato l’importanza della solidarietà femminile in un ambiente competitivo come quello dello spettacolo, affermando: "La nostra amicizia è una forza, ci siamo sempre sostenute negli anni".

Corinne Cléry e Barbara Bouchet: un filo rosso tra cinema italiano e internazionale

Cléry, nata a Parigi nel 1950, ha raggiunto il successo con il film "Histoire d’O" nel 1975, diventando un’icona del cinema europeo.

La sua carriera si è poi sviluppata tra Italia e Francia, lavorando in produzioni di successo e in televisione. Bouchet, originaria di Reichenberg, è giunta in Italia dopo gli esordi hollywoodiani per diventare uno dei volti più popolari degli anni Settanta e Ottanta. In Italia è diventata celebre per numerose commedie e film polizieschi, collaborando con molti registi di rilievo. Le due attrici rappresentano ancora oggi un filo rosso tra differenti stagioni del cinema europeo. Il loro rapporto, nato da sfide e successi comuni, si conferma anche oggi come esempio di rispetto reciproco e affetto, con i tanti aneddoti, come quello su Warren Beatty, a testimoniare una vita trascorsa sotto i riflettori senza mai perdere la propria autenticità.