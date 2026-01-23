Qualche giorno fa Gemma Galgani ha minacciato di ritirarsi da Uomini e donne dopo 17 anni, e lo ha fatto tra le lacrime e mentre aveva un vero e proprio crollo emotivo. I fan del programma, però, non credono al fatto che la dama abbandonerà il posto che occupa da quasi un ventennio e concordano tutti con Lorenzo Pugnaloni nell'affermare che sicuramente la prossima settimana sarà ancora seduta nel parterre.

La crisi e il pensiero di lasciare Uomini e donne

Sono passati diversi giorni da quando Gemma ha minacciato di abbandonare Uomini e donne, ma sul web se ne sta ancora parlando.

Nel corso della registrazione di martedì 20 gennaio, dunque, la dama ha informato i presenti che sta pensando di lasciare il cast perché non sopporta più gli attacchi che riceve tutte le settimane dagli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino e da alcuni "colleghi" del parterre.

"Sono qui da 17 anni, ho dato tutto e non posso sentirmi dire queste cose", sono le parole con le quali Galgani ha cominciato a pensare ad un addio definitivo al dating-show del quale è assoluta protagonista da quasi un ventennio.

Lo scetticismo dei telespettatori

L'anticipazione che è trapelata sul possibile addio di Gemma a Uomini e donne, però, è stata accolta con ironia dalla maggior parte degli spettatori.

Nonostante la dama abbia detto davanti alle telecamere che è pronta ad abbandonare il programma, nessuno crede che lo farà davvero.

Lorenzo Pugnaloni si è fatto portavoce di un pensiero che accomuna tutti i fan del dating-show, infatti sul suo profilo Instagram ha scritto: "Non lascia sicuro".

Attesa per le prossime registrazioni

Il futuro di Gemma si deciderà all'inizio della prossima settimana, quando ci saranno due nuove registrazioni di Uomini e donne.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese di lunedì 26 gennaio, in particolare, serviranno per fare chiarezza su cosa sceglierà di fare Galgani dopo alcuni giorni di riflessione.

I fan sono convinti che la dama sarà regolarmente in studio e continuerà a corteggiare Mario nonostante i tanti "no" che ha ricevuto da quando è cominciata questa edizione del dating-show condotto da Maria De Filippi.