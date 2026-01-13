La registrazione di “Uomini e Donne” ha segnato la fine del percorso di Cristiana Anania: la tronista palermitana ha scelto Ernesto Passaro, che ha accettato la sua decisione. Il momento è stato suggellato dalla tradizionale pioggia di petali, simbolo dell’inizio di una nuova coppia nel programma. Cristiana, ventidue anni, speaker radiofonica, ha iniziato il suo trono lo scorso settembre con l’obiettivo di trovare la persona giusta.

La scelta e il contesto

La decisione di Cristiana è arrivata durante la registrazione andata in onda il 13 gennaio 2026 alle 09.34, secondo quanto riportato da Adnkronos.

Il corteggiatore Ernesto Passaro ha risposto positivamente alla scelta, chiudendo così il percorso della tronista nel trono classico.

Il profilo di Cristiana Anania

Cristiana ha iniziato il suo percorso a settembre come tronista di “Uomini e Donne”. Ha 22 anni, è originaria di Palermo e lavora come speaker radiofonica. Nella clip di presentazione si è descritta come “siciliana doc e fiera di esserlo”, definendosi felice, solare, permalosa e logorroica, ma anche segnata da esperienze personali che l’hanno fatta crescere precocemente, grazie al supporto dei nonni Rosanna e Michele.

Il dopo scelta

Con la scelta di Ernesto, il trono classico di Cristiana si conclude e lascia spazio alle nuove dinamiche del programma.

Il pubblico ora attende di scoprire come si evolverà la relazione fuori dallo studio e se il legame costruito reggerà alla realtà quotidiana.

