Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7 febbraio alle 13:40, promettono colpi di scena e tensioni familiari senza precedenti. Al centro delle trame, l'annuncio del matrimonio tra Deacon e Sheila sconvolge gli equilibri, costringendo Hope e Finn a fare i conti con le richieste dei genitori e le tensioni con i rispettivi partner. Steffy, decisa a tenere Finn lontano da Sheila, pone un ultimatum che rischia di mettere a dura prova il loro matrimonio, mentre Ridge, Brooke e tutta la famiglia Forrester restano senza parole di fronte alle novità.

Deacon e Sheila pronti a sposarsi tra ostilità e cuori divisi

L'amore tra Deacon e Sheila sfida ogni ostacolo, ma le nozze imminenti sono tutt'altro che accolte con entusiasmo dalle famiglie coinvolte. Deacon sogna una cerimonia circondato dai figli, chiedendo a Hope di fargli da damigella e tentando di coinvolgere Finn come testimone. Ma se Hope appare titubante e preferisce evitare di prendere posizione, Finn si trova tra due fuochi: da un lato la madre biologica che rivendica il rapporto ritrovato, dall'altro Steffy, che non intende cedere di un passo e pretende fedeltà assoluta.Sheila, consapevole dell'ostilità che la circonda, cerca di ottenere l'appoggio di Finn ma viene sorpresa dal distacco del figlio, che le chiede di non presentarsi senza preavviso.

E se Deacon difende a spada tratta la donna che ama, dall'altra parte Liam si fa portavoce delle preoccupazioni della famiglia, definendo Sheila ancora un pericolo per tutti. La tensione cresce quando Deacon chiama Hope e Finn per invitarli al matrimonio, ma nessuno sembra pronto a dargli la risposta che desidera.

Steffy contro Hope e Finn: nuove alleanze e vecchie ferite

Le scelte di Deacon e Sheila spaccano l'equilibrio della famiglia, innescando scontri e risentimenti. Steffy è irremovibile: impone a Finn di tagliare i rapporti con la madre, arrivando a minacciare conseguenze drastiche se dovesse scegliere di starle accanto. Liam appoggia la sua posizione e teme che Hope possa trascinare Finn verso decisioni sbagliate.

Brooke, a sua volta, viene coinvolta da Steffy che le chiede di frenare la figlia, temendo che Hope possa sostenere il padre e quindi avvicinarsi troppo a Sheila.Intanto Hope, divisa tra il desiderio di credere nel cambiamento di Sheila e la volontà di sostenere Deacon nel momento più importante della sua vita, si trova a confidarsi con Finn. I due condividono momenti di intimità e supporto reciproco: Finn si mostra comprensivo verso lo stress di Hope, attribuito alla rottura con Thomas e ai recenti problemi familiari. Ma proprio quando la giovane sembra trovare conforto nell'appoggio di Finn, si rende conto che le pressioni esterne rischiano di allontanarli sempre di più.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful, la tensione tra i personaggi ha raggiunto livelli altissimi. Deacon ha cercato di difendere la sua relazione con Sheila di fronte all’ostilità di Liam, mentre Hope si è trovata nel mezzo delle dispute dei genitori, incapace di prendere una decisione definitiva riguardo la sua presenza al matrimonio. Steffy ha affrontato Finn, imponendo con fermezza il suo punto di vista e minacciando di troncare il loro rapporto se lui avesse scelto di stare vicino alla madre. Nel frattempo, Sheila ha tentato di riavvicinarsi a Finn, suscitando però solo disagio e diffidenza. La famiglia Forrester, con Ridge e Brooke in prima linea, si è mostrata sempre più preoccupata per l’impatto che queste nozze potrebbero avere su tutti, e l’annuncio ufficiale di Deacon ha lasciato tutti senza parole, mettendo a rischio vecchi equilibri e aprendo nuove ferite nel clan.