Cambia la programmazione Mediaset per il daytime di sabato 17 gennaio 2025. Le novità riguarderanno la durata de La forza di una donna, la serie turca di Canale 5 che continua a essere uno dei prodotti più seguiti e amati dal pubblico di Canale 5.

La puntata in programma questo sabato pomeriggio avrà una durata extra-large dato che, come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, toglierà un po' di spazio all'appuntamento con Forbidden Fruit in prima visione.

Come cambia la programmazione Mediaset di sabato 17 gennaio

Il palinsesto del prossimo sabato 17 gennaio prevede la messa in onda alle 13:45 di un nuovo episodio di Beautiful in prima visione assoluta, seguito alle 14:20 da Forbidden Fruit.

La soap opera turca, questa volta, non andrà in onda con una nuova puntata speciale nel daytime del sabato dato che la messa in onda è prevista solo fino alle 14:50 circa.

Un singolo episodio dalla durata simile a quella che del daytime feriale, quando la soap con Halit fa da traino all'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

La soap La forza di una donna si allunga e inizia prima nel palinsesto di sabato 17 gennaio

A trarne vantaggio sarà la messa in onda de La forza di una donna che, per il prossimo sabato pomeriggio, sarà trasmessa con una puntata decisamente più lunga del solito.

La soap opera prenderà la linea intorno alle 14:50 e andrà avanti fino alle 16:30 circa, quando poi ci sarà spazio per il primo appuntamento settimanale con Verissimo condotto con successo da Silvia Toffanin.

Possibile sbarco de La forza di una donna anche in prime time

Nel frattempo, in vista del mese di febbraio non si esclude che i vertici del Biscione possano fare affidamento su La forza di una donna per cercare di contrastare al meglio l'appuntamento con il Festival di Sanremo 2026, previsto dal 24 febbraio in poi su Rai 1.

L'idea potrebbe essere quella di mandare in onda un episodio della soap con Bahar e Sarp subito dopo La ruota della fortuna, seguito poi dai nuovi episodi di Forbidden Fruit e Io sono Farah, le altre due serie turche di Canale 5 che nella fascia serale non stanno brillando dal punto di vista Auditel, ferme a una media del 12%.