‘Don Matteo’ su Rai1 si è affermato come il programma più seguito nella fascia del prime time, ottenendo il miglior risultato in termini di ascolti televisivi. La fiction, ormai consolidata nel palinsesto serale, ha raccolto un ampio consenso da parte del pubblico, confermandosi come una delle proposte più apprezzate. Nella stessa serata, ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5 ha registrato un ritorno significativo, raggiungendo una quota di share del 18,6%.

‘Don Matteo’ domina la prima serata

La nuova puntata di ‘Don Matteo’ ha permesso a Rai1 di primeggiare tra le reti generaliste, superando la concorrenza delle altre emittenti.

Il successo della fiction si riflette nei dati di ascolto, che testimoniano la fedeltà del pubblico verso le storie e i personaggi della serie. La presenza di attori noti e una trama coinvolgente continuano a essere elementi chiave per il gradimento degli spettatori.

‘Striscia la Notizia’ cresce nello share

Parallelamente, ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5 ha fatto registrare un incremento nello share, attestandosi al 18,6%. Il programma satirico, da anni punto di riferimento dell’access prime time, ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico grazie alla sua formula consolidata e alla capacità di trattare temi di attualità con ironia. Questo risultato conferma la solidità del format e la sua capacità di rinnovarsi pur restando fedele alla propria identità.

Il contesto degli ascolti televisivi

La competizione tra le reti generaliste resta elevata, con Rai1 e Canale 5 che si contendono costantemente la leadership negli ascolti. ‘Don Matteo’ rappresenta un punto di forza per Rai1, mentre ‘Striscia la Notizia’ continua a essere un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Questi dati confermano la centralità della fiction e dell’intrattenimento leggero nel panorama televisivo italiano.