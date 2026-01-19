Federica Pellegrini, ex nuotatrice italiana di fama, ha annunciato che il suo parto avverrà tramite taglio cesareo. La notizia è stata condivisa durante un'intervista, in cui la campionessa ha rivelato alcuni dettagli sulla sua gravidanza, pur mantenendo il riserbo sulla scelta del nome della bambina. Pellegrini, che si è fatta notare anche nel mondo dello spettacolo, ha preferito non specificare la data prevista per il parto.

La decisione di Federica Pellegrini: parto cesareo

La scelta del parto cesareo è stata comunicata da Federica Pellegrini, che ha spiegato di aver preso questa decisione in accordo con il suo team medico.

La campionessa ha espresso serenità nell'affrontare questa nuova fase della sua vita, mantenendo però una certa riservatezza su alcuni aspetti personali. Il nome della futura figlia rimane ancora un segreto, alimentando la curiosità di fan e media.

Un periodo speciale per la campionessa

Dopo una carriera costellata di successi nel nuoto, Federica Pellegrini si prepara a vivere un'esperienza unica. La gravidanza rappresenta un momento di grande gioia e cambiamento, che sta affrontando con il sostegno della famiglia e del marito. Nonostante l'attenzione dei media, Pellegrini mantiene un profilo discreto, condividendo solo alcune informazioni con il pubblico.

Il percorso di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è una delle atlete italiane più decorate nel nuoto, con numerosi record mondiali e medaglie olimpiche al suo attivo. Dopo il ritiro dalle competizioni, ha intrapreso nuove strade nel mondo dello spettacolo e della televisione, rafforzando la sua popolarità anche al di fuori delle piscine.