Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Kaya ed Ender si troveranno a fronteggiare una situazione sempre più delicata a causa del ritorno di Yigit . Dopo essere diventato ufficialmente il loro erede, il ragazzo avanzerà una richiesta destabilizzante: pretenderà che i suoi genitori si sposino. Di fronte al loro rifiuto, Yigit reagirà in modo estremo, arrivando persino a sparire nel nulla e gettando tutti nel panico.

Yigit pretende il matrimonio dei genitori e scompare dopo il loro rifiuto

La tensione raggiungerà il culmine quando, durante un evento mondano, Sahika rivelerà pubblicamente che Yigit è il figlio segreto di Kaya ed Ender, oltre che il marito di Lila. La notizia farà infuriare Halit, che pretenderà l’annullamento immediato del matrimonio, celebrato senza il suo consenso. Yigit, però, si rifiuterà di separarsi da Lila e sembrerà persino riuscire a riconquistarla trascorrendo con lei una notte insieme. Al mattino, però, la situazione si ribalterà: Lila lo lascerà, decisa a divorziare, proprio come lui aveva fatto dopo la loro prima notte da sposati. Sempre più confuso, Yigit convocherà Kaya ed Ender e lancerà un ultimatum: se davvero tengono a lui, dovranno sposarsi.

In caso contrario, prometterà di sparire per sempre. Non ottenendo una risposta immediata, il ragazzo abbandonerà la casa del padre e farà perdere completamente le sue tracce.

Lila trova Yigit e costringe Kaya ed Ender a una scelta definitiva

Preoccupato, Kaya avviserà subito Ender e inizierà a cercare il figlio, che nel frattempo si sarà nascosto a casa di Akin, editore di Zehra. A rintracciarlo per prima sarà Lila, grazie a un suggerimento della sorella. L’incontro, però, degenererà rapidamente in un nuovo scontro tra i due giovani coniugi. Nonostante la tensione, Lila avviserà immediatamente Kaya ed Ender, che raggiungeranno Yigit e tenteranno di convincerlo a tornare a casa. Di fronte alla sua fermezza, i due finiranno per cedere alle sue richieste e gli prometteranno che si sposeranno al più presto.

Rassicurato, Yigit deciderà di rientrare da Kaya, ma ad attenderlo troverà una presenza tutt’altro che gradita: Sahika, appena rientrata in città su ordine di Halit, pronta a riaccendere nuovi conflitti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sahika ha scoperto che Yigit è il figlio di Ender

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Canale 5, Sahika ha scoperto che Yigit sospettava di essere il figlio segreto di Ender e ha stretto un accordo con lui. La donna ha aiutato il nuovo dipendente dell’azienda di suo fratello a effettuare un test del DNA, rubando un oggetto personale di Ender per permettere le analisi. Una volta ottenuti i risultati, il legame madre‑figlio tra Yigit ed Ender è stato confermato. Nel frattempo, Sahika ha iniziato a sospettare che il ragazzo potesse essere anche suo nipote e ha quindi sottratto uno spazzolino di Kaya per verificare se suo fratello fosse il padre di Yigit.