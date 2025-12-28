Forbidden Fruit si prende la prima serata di Canale 5 e lo farà proprio il primo giorno del 2026 con un appuntamento ricco di emozioni e romanticismo in cui Alihan e Zeynep diventeranno finalmente marito e moglie dopo molte vicissitudini. La serie turca incentrata sulle vicende della famiglia Argun dovrebbe andare in onda in prime time anche giovedì 8 gennaio. Appuntamenti che vanno ad aggiungersi a quelli in daytime.

Forbidden Fruit in onda in prime time a Capodanno e l'8 gennaio

Salvo variazioni dell'ultimo minuto, il debutto di Forbidden Fruit in prima serata è previsto per giovedì 1 gennaio 2026.

Una promozione per questa avvincente dizi turca che, da maggio ad oggi, è riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano con una media di oltre 2 milioni di telespettatori in daytime e uno share intorno al 20%. Mediaset dovrebbe trasmettere Forbudden Fruit in prime time anche giovedì 8 gennaio e se Ia risposta del pubblico sarà quella sperata, potrebbe diventare un appuntamento fisso del giovedì sera e che andrà ad aggiungersi a quelli consueti in onda nel daytime feriale di Canale 5 dal lunedì al sabato.

Alihan e Zeynep si sposano: spoiler prima serata dell'1/01

L'appuntamento di Capodanno riserverà emozioni e colpi di scena ai telespettatori di Canale 5 visto che due dei protagonisti più amati della serie riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie.

Alihan e Zeynep infatti, si sposeranno dinnanzi a parenti e amici e questo matrimonio segnerà un punto di svolta non solo per i novelli sposi ma anche per altri personaggi della dizi. Gli spoiler rivelano che Alihan organizzerà di nascosto le nozze e farà una vera e propria sorpresa a Zeynep. La ragazza sarà stupita quando capirà ciò che ha fatto Alihan e, senza pensarci due volte, si unirà con lui in matrimonio in una cerimonia carica di emozione e romanticismo. Dopo I festeggiamenti, Caner e Zehra passeranno insieme la notte in hotel mentre Ender andrà su tutte le furie quando scoprirà che Kaya ha fatto un test del Dna per sapere se Erim è suo figlio. Le analisi confermeranno che Kaya non è il padre biologico di Erim mentre Yildiz cercherà notizie sul passato di Ender.

Fan entusiasti per l'approdo in prima serata

La notizia del l'approdo di Forbidden Fruit in prima serata è stato accolto con entusiasmo dai fan della serie. Su Facebook, alcuni utenti hanno commentato con toni entusiastici questa novità: "Forbidden Fruit arriva finalmente in prima serata: è davvero un’occasione che aspettavamo da tempo". Parole che fanno capire quanto questa dizi sia amata dal pubblico italiano. Per Mediaset quello del 1° gennaio potrebbe essere un test di prova per capire se questa soap Tv possa lasciare il primo pomeriggio per diventare a tutti gli effetti una serialità per la prima serata, oppure potrebbe trattarsi solo di un modo per riempire un buco nel palinsesto.