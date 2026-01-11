Le anticipazioni riguardanti il finale de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Marcello Barbieri si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione e delle trame, dato che per lui arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e fare finalmente un bilancio dopo un periodo decisamente burrascoso.

Il giovane Barbieri si ritroverà ancora una volta diviso tra due donne: da un lato Rosa Camilli e dall'altro la sua ex Adelaide, che continuerà a tenerlo sotto scacco.

Un bilancio per Marcello: anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 10

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 è confermato in prima visione assoluta su Rai 1 fino al prossimo maggio 2026, quando andranno in onda gli episodi conclusivi di questa stagione che sta registrando dei buoni consensi, seppur con numeri più bassi rispetto a quelli dello scorso anno.

Le trame della soap opera vedranno ancora una volta Marcello Barbieri al centro dell'attenzione, complice la sua delicata situazione sentimentale.

Barbieri tornerà a lavorare al grande magazzino milanese ma, nel finale della soap, dovrà fare delle attente analisi sul suo futuro al punto da dover fare un vero e proprio bilancio della sua vita.

Marcello diviso tra Rosa e Adelaide nel finale de Il Paradiso delle signore 10

Anche nelle puntate finali de Il Paradiso delle signore 10, Marcello si ritroverà diviso tra le due donne che impazzano nella sua vita.

Da un lato ci sarà Rosa Camilli, con la quale aveva progettato le nozze dicendosi pronto a coronare il loro sogno d'amore al più presto.

Dall'altro ci sarà la contessa Adelaide, che non avrà alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti del suo ex fidanzato e promesso sposo, che l'ha lasciata a un passo dal fatidico sì sull'altare.

La scelta finale di Marcello Barbieri

Quale sarà la scelta finale di Marcello nel gran finale di questa decima stagione, previsto entro i primi di maggio su Rai 1?

Deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Rosa Camilli oppure manderà all'aria anche questo matrimonio per non perdere per sempre la contessa Adelaide?

In attesa di scoprire quali saranno i risvolti del gran finale, la Rai sta valutando la possibilità di mettere in cantiere l'undicesima stagione del Paradiso delle signore.