Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 16:00 con una settimana ricca di emozioni e colpi di scena. Al centro delle nuove puntate ci saranno la trasformazione di Marina, pronta a calarsi nel ruolo di Venere per interpretare la protagonista del film, e la crisi personale di Fulvio, che dopo tanti dubbi comunicherà la sua decisione definitiva. Nel frattempo, la gelosia di Irene per il rapporto tra Johnny e Barbara si fa sempre più palpabile, mentre la zia Sandra farà il suo ritorno a Milano con un occhio attento sulla vita sentimentale della nipote.

In Caffetteria, Mimmo sarà al centro dell’attenzione grazie a un successo culinario che gli regalerà lodi e nuove opportunità.

Marina testimonial al Paradiso, Irene alle prese con la gelosia e Mimmo conquista tutti

Le anticipazioni della settimana vedono Marina pronta a mettersi in gioco come Venere, indossando la divisa per servire i clienti del Paradiso e immergersi completamente nel ruolo che interpreterà nel film. Il suo entusiasmo coinvolgerà anche Landi, che la aiuterà a prepararsi, e Marcello, che coglierà l’occasione per proporre una campagna promozionale per l’azienda per cui lavora. Non mancano momenti di tensione: Irene, sebbene non lo ammetta, si mostra infastidita dall’amicizia tra Johnny e Barbara, soprattutto dopo aver assistito a un bacio che si rivelerà però solo una recita.

Nel frattempo, la settimana si colora di soddisfazione in Caffetteria: Mimmo, tornato dalla Sicilia riconciliato col padre, conquista tutti con il suo soufflé, tanto da meritarsi anche un articolo di giornale che ne celebra il talento. Il successo lo porta a brindare insieme a colleghi e amici, mentre Agata riceve una notizia importante: è stata ammessa al corso di restauro, coronando finalmente un sogno.

Fulvio sceglie di restare, Caterina rinuncia a Mario e zia Sandra indaga su Cesare

Sul fronte delle relazioni familiari e sentimentali, la settimana sarà decisiva per Fulvio e Caterina. Fulvio, inizialmente deciso a lasciare il Paradiso, si trova a riflettere dopo un malore che lo costringe a fare i conti con le sue priorità.

La figlia Caterina, pronta a partire per Roma e raggiungere Mario, decide di restare accanto al padre, rinunciando al viaggio e alla nuova vita che aveva immaginato. Fulvio, toccato dal gesto della figlia, comunica a Roberto la sua scelta di restare a lavorare al Paradiso e si apre con Concetta confessando il senso di colpa per aver mentito a Caterina. Sullo sfondo, zia Sandra, tornata a sorpresa a Milano, si interessa a Cesare, deciso a incontrarlo dopo aver scoperto che Irene ha trascorso il Natale con lui. Le sue indagini porteranno alla luce alcune verità delicate, e non mancheranno parole di avvertimento per la nipote, soprattutto quando verrà a sapere che Johnny vive a casa di Irene, un dettaglio che potrebbe destabilizzare il fragile equilibrio tra lei e Cesare.

Umberto salva il film di Odile, Enrico tra due scelte e il ritorno di Rosa

Dal punto di vista professionale, le puntate vedranno Ettore chiedere aiuto a Umberto per finanziare il musicarello di Odile, mettendo in moto una catena di solidarietà che porterà Umberto a intervenire per salvare il progetto. Odile, commossa dal supporto, resta però ignara dei veri motivi che muovono i fratelli Marchesi. Enrico, invece, si trova davanti a una scelta importante dopo aver ricevuto un’offerta dal Rettore dell’Università: il timore di compiere una scelta affrettata lo porta a riflettere sul proprio futuro. Intanto, Rosa chiama da New York, portando notizie inaspettate e nuove prospettive per il gruppo. Marcello, dal canto suo, accetta di tornare nello staff del Paradiso dopo una proposta che lo sorprende, mentre la presenza di Marina trasforma per un attimo il grande magazzino in un vero set cinematografico.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nell’episodio andato in onda venerdì 16 gennaio, le tensioni si sono concentrate sulle decisioni cruciali dei protagonisti. Marcello ha confidato a Umberto di aver ricevuto una lettera di scuse da Adelaide, un gesto che sembra aprire nuovi scenari di dialogo. Fulvio, pronto ad abbandonare il Paradiso, ha preferito mentire a Caterina riguardo a Mario, lasciando la figlia nell’incertezza. Roberto si è mostrato preoccupato per le possibili reazioni di Rinaldi, mentre Marina ha scelto chi sarà il costumista del film "Scrivo di te" e ha affidato a Delia il compito di occuparsi delle acconciature durante le riprese. Irene, sempre più convinta che tra Johnny e Barbara ci sia una storia, ha rivelato un certo nervosismo. Infine, Rosa, dopo aver trovato la lettera di Adelaide, ha preso una decisione drastica che potrebbe avere importanti ripercussioni nelle prossime puntate.