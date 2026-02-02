Luca Argentero abbandona il camice del Dottor Fanti per indossare la tuta da pilota nella nuova serie originale Netflix “Motorvalley”, presentata a Roma. La fiction, disponibile dal 10 febbraio, narra le vicende di Arturo, un ex pilota segnato da un passato doloroso, che ritrova una nuova ragione di vita nell’incontro con Elena e Blu. Entrambe le donne condividono con lui la passione per le corse e l’adrenalina.

Un ruolo inedito per l’attore

L’attore torinese descrive il suo nuovo personaggio come “meno rassicurante e meno consolatorio rispetto a Doc”.

Pur riconoscendo il valore del ruolo che lo ha reso celebre, Argentero sottolinea che “non è un modo per liberarmi del camice”: “Doc mi ha fatto entrare nel cuore delle persone, ora mi misuro con qualcosa di diverso”, ha spiegato durante la presentazione tenutasi all’E‑GoKart di Roma. Per interpretare Arturo, Argentero ha intrapreso un percorso di dimagrimento e ha studiato l’accento romagnolo, al fine di conferire autenticità al personaggio e al contesto narrativo.

Una storia di riscatto e velocità

“Motorvalley” segue il percorso di tre personaggi che, dopo aver perso quasi tutto, trovano nella passione per le auto e nella competizione una via per rinascere. Elena, rampolla della famiglia Dionisi, lotta per riconquistare il suo ruolo all’interno della scuderia di famiglia.

Blu, una giovane donna impulsiva e attratta dalla velocità, vede in Arturo un mentore disposto ad allenarla. Il loro viaggio si svolge sullo sfondo del Campionato Italiano Gran Turismo, dove le corse assumono una valenza esistenziale.

La serie, articolata in sei episodi, è creata e prodotta da Matteo Rovere, con la collaborazione di Francesca Manieri e Gianluca Bernardini. La regia è affidata a Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, mentre la sceneggiatura vede la partecipazione di Michela Straniero ed Erika Z. Galli.

Un’ambientazione autentica

Le riprese si sono svolte in location reali, tra cui Imola, Mugello, Monza e Vallelunga. L’auto protagonista della serie è stata iscritta al Campionato Italiano GT3 per garantire il massimo realismo alle scene in pista.

Matteo Rovere ha dichiarato di voler trasmettere al pubblico la sensazione della “puzza di benzina e delle gomme che stridono”, rendendo l’ambientazione un elemento integrante della narrazione.

“Motorvalley” si configura non solo come una serie sulle corse, ma come un racconto di rinascita, in cui la velocità diventa metafora di riscatto personale.

Chi è Luca Argentero

Luca Argentero è un attore italiano noto al grande pubblico per il ruolo del dottor Andrea Fanti nella serie “Doc – Nelle tue mani”. Dopo il notevole successo televisivo, ha scelto di affrontare una nuova sfida con “Motorvalley”, un progetto che coniuga dramma e azione nel dinamico mondo delle corse automobilistiche.