Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika Ekinci si vendicherà, dopo non essere riuscita a diventare la nuova moglie di Halit Argun. Le anticipazioni, svelano che quest’ultimo, Ender Celebi e Yildiz Yilmaz, ingeriranno del veleno a loro insaputa su ordine della nuova darklady.

Halit caccia Sahika dalla sua villa e chiede a Yildiz di tornare a vivere con lui

Dopo aver obbligato Yigit a sposare Lila, e a chiederle subito il divorzio, Sahika gli svelerà l’identità di suo padre come gli aveva promesso. La donna approfitterà di una festa, per far sapere a tutti che Yigit è nato dalla passata relazione tra Ender e suo fratello Kaya.

Halit caccerà Sahika via dalla sua villa, appena svelerà anche che Yigit e la sua secondogenita Lila hanno convolato a nozze in segreto.

Inoltre, l’imprenditore chiederà alla moglie Yildiz di tornare a vivere con lui, insieme al loro bambino Halitcan.

Sahika viene costretta dal suo capo a partire

A quel punto, Sahika farà i conti con il suo misterioso complice, che si infurierà con lei per aver rischiato di far fallire il loro piano, ovvero quello di impossessarsi della Argun Holding. Per rimediare, Sahika presenterà ad Halit un finanziatore in grado di risollevare la sua azienda, che durante il primo incontro esigerà che Ender venga esclusa dagli azionisti. Non sapendo di essere stato truffato, Halit costringerà l’ex moglie Ender a cedergli le sue quote, dopo aver minacciato di fare del male a Caner.

In seguito, Sahika verrà obbligata dal suo capo a lasciare Istanbul, per non essere riuscita a sposare Halit. Prima di far perdere le sue tracce, la donna farà avvelenare Halit, Ender e Yildiz dalle domestiche infiltrate a villa Argun durante una cena. A rischiare la vita sarà anche la governante Aysel, ma per fortuna a evitare il peggio ci penserà Leyla, dopo essersi rifugiata negli alloggi della servitù per sfuggire alle grinfie del marito Hilmi, grazie a Yildiz. Infine, Caner metterà in salvo la sorella Ender, dopo essere stato avvisato da Leyla, invece Sahika partirà.

Riepilogo sull’arrivo di Sahika

Dopo essere giunta a Istanbul, Sahika, la sorella di Kaya, ha creato ulteriormente scompiglio nel matrimonio di Halit e Yildiz già entrato in crisi. Un giorno, la donna si è fatta trovare in abiti provocanti nello studio di Halit, finendo per scatenare la gelosia di Yildiz.