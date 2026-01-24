Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, sarà ospite a Verissimo per narrare il suo rapporto complicato con la madre e il percorso di recupero dalla dipendenza dall’alcol. L’intervista giunge dopo precedenti dichiarazioni, in cui ha descritto la rottura con la madre e il ruolo decisivo della compagna Laura nel suo cammino verso la sobrietà.

Il racconto di Killian

Durante un’intervista precedente, Killian ha spiegato che la sua battaglia contro l’alcol lo ha isolato: “Ero un alcolizzato – non potevo partecipare agli eventi e sono sempre stato messo da parte”.

Ha aggiunto che la relazione con la madre era buona fino a quando ha iniziato a frequentare Laura e a riavvicinarsi al padre adottivo. Una storia pubblicata sui social, in cui partecipava a una festa del padre adottivo, avrebbe innescato una frattura con la madre. In seguito, quando ha chiesto di partecipare a un evento a Capri insieme ai fratelli, lei gli avrebbe risposto che non poteva andare a causa dei suoi problemi con l’alcol. La compagna Laura ha raccontato che a un certo punto gli è stato detto: “Per parlare con tua mamma devi prendere appuntamento”.

Il percorso di rinascita

Killian ha celebrato cinque anni di sobrietà nel 2025, un traguardo che ha definito una rinascita grazie al sostegno di Laura.

Nonostante questo, il dolore per la distanza emotiva dalla madre resta forte. Un tentativo di riconciliazione, avvenuto un paio d’anni fa, sembrava promettente, ma è stato seguito da una nuova rottura.

Contesto e approfondimento

Killian ha già affrontato il tema della sua dipendenza e del rapporto con la madre in un’intervista del 10 aprile 2025 a La volta buona, condotta da Caterina Balivo. In quell’occasione ha raccontato di essere rimasto solo e senza consigli, e di aver trovato la forza di cambiare grazie a Laura. Il nuovo confronto a Verissimo rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso di apertura e guarigione.

Chi è Killian Nielsen

Killian Nielsen, nato nel 1989 da Brigitte Nielsen e Mark Gastineau, è cresciuto in Italia e ha partecipato a programmi televisivi come l’Isola dei Famosi nel 2011.

La sua vita è stata segnata da una lunga dipendenza dall’alcol, che lo ha portato a perdere lavoro e casa. La relazione con Laura Mara Barbieri, attrice e conduttrice, lo ha aiutato a uscire dal tunnel della dipendenza e a ritrovare stabilità.

Il suo racconto a Verissimo offre uno sguardo sincero su una storia di fragilità, resilienza e desiderio di riconciliazione.