Simona Ventura sarà al timone della finale del San Marino Song Contest, in programma il 6 marzo 2026 al Teatro Nuovo di Dogana (Repubblica di San Marino), in diretta sul canale 550 di San Marino RTV.

L'annuncio è stato dato da San Marino RTV, guidata dal direttore generale Roberto Sergio. La scelta di Ventura, definita una “vera professionista”, è stata accolta con entusiasmo, come sottolineato dal suo “entusiasmo e la partecipazione attiva” che “daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata”. L'evento rappresenta un “grande impegno produttivo”, anche in collaborazione con il socio Rai.

A breve verrà comunicata la squadra tecnico-organizzativa e l'intero cast delle tre serate in diretta (due semifinali e la finalissima) in eurovisione su RTV.

La stessa Ventura ha espresso la sua gioia: “Ci divertiremo! Da tempo seguo il San Marino Song Contest e, guardandolo, ho sempre desiderato di poterlo presentare. Finalmente è arrivato il momento”.

Non è la prima volta che Ventura si cimenta con palchi musicali di rilievo: ha già condotto il Festival di Sanremo nel 2004 e ha legato il suo nome a programmi musicali e talent show. Il San Marino Song Contest è il format che seleziona il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna.

Modalità e calendario del San Marino Song Contest 2026

La quinta edizione del San Marino Song Contest si svolgerà tra il 20 novembre 2025 e il 6 marzo 2026. La fase di selezione prevede un'ampia tornata di casting, suddivisi tra il 20 novembre e il 20 dicembre 2025 e successivamente tra il 7 e il 31 gennaio 2026. Da questi casting emergeranno quaranta artisti che accederanno alle due semifinali. Altri dieci artisti, definiti “Big” e scelti direttamente dall'emittente, accederanno invece direttamente alla finale del 6 marzo.

La competizione culminerà nella finalissima al Teatro Nuovo di Dogana, dove verrà decretato il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna.

Un contesto culturale e mediatico in crescita

Il San Marino Song Contest conferma la sua evoluzione da selezione musicale nazionale a evento di intrattenimento con ambizioni internazionali. L'affidamento della conduzione a una figura come Simona Ventura, professionalmente attiva da oltre trent'anni nel panorama televisivo italiano come conduttrice, giornalista, regista e produttrice, risponde a una strategia editoriale precisa: rafforzare l'attrattività del format attraverso personalità riconoscibili, capaci di calamitare l'attenzione del pubblico. Ventura porterà una “impronta forte, dinamica e di grande spettacolo televisivo”, come auspicato nella nota ufficiale.

Il Teatro Nuovo di Dogana si conferma sede privilegiata dell'evento e punto nevralgico delle finali, dove a marzo si deciderà la rappresentanza europea di San Marino nel panorama spettacolare e musicale dell’Eurovision.

Simona Ventura torna così alla conduzione di una grande manifestazione televisiva dopo la conclusione del suo impegno al Grande Fratello nel dicembre 2025, offrendo al San Marino Song Contest un volto noto e interprete di un linguaggio diretto ed energico, capace di intercettare un pubblico ampio.