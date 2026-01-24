Il weekend del 24 e 25 gennaio, Canale 5 propone un doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Il salotto televisivo accoglierà numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della cronaca, pronti a condividere storie personali e anteprime televisive.

Sabato 24 gennaio: fiction, musica, fede e nuove coppie

La puntata di sabato, in onda alle ore 16.30, vedrà la partecipazione di Anna Valle, protagonista della nuova fiction Una nuova vita, in arrivo su Canale 5. Saranno presenti anche Donatella Rettore, icona di libertà, e Alessandra Martines, che ripercorrerà le sfide affrontate nella sua vita.

Killian Nielsen offrirà uno sguardo sul suo rapporto con la madre Brigitte Nielsen. L’ex calciatore Nicola Legrottaglie condividerà il suo percorso di vita e di fede. A concludere, un momento dedicato all’amore con la presentazione della nuova coppia nata a Uomini e donne, formata da Flavio e Nicole.

Domenica 25 gennaio: serie tv, cinema, musica e ricordi

Domenica, a partire dalle 15.30, il programma ospiterà Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti della serie Colpa dei sensi. Claudia Pandolfi presenterà il film 2 cuori 2 capanne. Per la prima volta a Verissimo, la criminologa Roberta Bruzzone si mostrerà anche sotto una luce più personale. Seguiranno un’intervista di coppia a Filippo Magnini e Giorgia Palmas, un ritratto musicale di Marcella Bella e la testimonianza di Enrica Bonaccorti, che affronterà un periodo delicato della sua vita.

Un momento toccante sarà dedicato al ricordo di Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso lo scorso settembre a 25 anni: in studio interverranno i suoi genitori, Marcello e Olga, e il fratello Michele.

Un weekend ricco di storie personali

Il doppio appuntamento con Verissimo promette un mix di anteprime televisive, confessioni intime e momenti di riflessione. Dalle novità sul fronte fiction e cinema, ai temi della fede, delle relazioni familiari e dei ricordi più dolorosi, il programma si conferma uno spazio di narrazione autentica e variegata.

Silvia Toffanin e Verissimo

Silvia Toffanin guida Verissimo da molti anni, accogliendo nel suo studio personaggi di spicco dello spettacolo, della cultura e dello sport. Il programma va in onda ogni sabato e domenica su Canale 5, offrendo un appuntamento fisso con l’intrattenimento e l’approfondimento umano.