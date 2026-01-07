Lope nasconderà Tono in pessime condizioni in una delle stanze de La Promessa nella puntata di lunedì 12 gennaio: ad aiutarlo di saranno Curro e don Samuel.

Le anticipazioni rivelano che il figlio di Simona verrà trovato da Lope in seguito a una rissa e il ragazzo gli presterà soccorso. Nel frattempo, Catalina ribadirà a Martina la sua intenzione di crescere i suoi figli da sola. La donna sarà furiosa con Maria per aver permesso ad Adriano di andare a trovarla.

L'arrivo di Tono in pessime condizioni

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope rientrerà al palazzo trascinando Tono, il figlio di Simona, in pessime condizioni.

Il ragazzo chiederà subito l'aiuto di don Samuel che non sapendo come risolvere la situazione farà sistemare Tono in una delle stanze della servitù. Lope e il parroco saranno d'accordo sul far restare per quella notte Tono a La Promessa, visto che non può raggiungere il rifugio in quello stato. Curro aiuterà il suo amico a sistemare al meglio il ragazzo nel letto e prometterà di non parlare di lui a nessuno. Nel frattempo, Martina parlerà con Catalina e le chiederà com'è andato l'incontro con Adriano. La donna dirà che non c'è molto da raccontare, ma l'insistenza di Martina la porterà ad aprirsi. Catalina spiegherà che è furiosa con Maria perché si è intromessa e ha portato Adriano al palazzo contro la sua volontà.

Martina inviterà Catalina ad essere più morbida, ma lei sembrerà irremovibile e sempre più decisa a tenere fuori dalla sua vita il padre dei suoi figli.

Leocadia e Petra pronte a governare La Promessa

Nella puntata de La Promessa di lunedì 12 gennaio, Leocadia prenderà il controllo del palazzo, con la complicità di Petra. Le due donne ritroveranno una bella intesa dopo i primi giorni di ostilità. Petra confiderà a Leocadia le motivazioni che la spingono verso il licenziamento di Maria. La governante spiegherà che la cameriera sta soffrendo per Jana ma questo non la autorizza a lavorare male. Petra ricorderà che tutti, compresa lei, hanno dovuto affrontare dolori terribili ma non hanno mai trascurato il lavoro.

"Non si possono usare due pesi e due misure", dirà Petra a Leocadia che comprenderà le sue ragioni. La servitù si accorgerà della nuova armonia tra Petra e la signora de Figueroa e inizierà a temere per il futuro di Maria.

Il primo incontro di Maria e Adriano dal conte

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Catalina ha ordinato a Maria e don Samuel di andare dal conte de Monteverde per vendere un prezioso vaso di famiglia. La cameriera e il parroco hanno svolto il loro lavoro e in quell'occasione hanno incontrato Adriano. Quest'ultimo, entusiasta nel rivedere Maria, non ha potuto fare a meno di chiederle notizie di Catalina. La cameriera non ha saputo trattenersi e gli ha raccontato tutto quello che la donna ha passato negli ultimi mesi, compreso l'abbandono di Pelayo all'altare. Adriano fino a quel momento aveva pensato che Catalina fosse felice con il conte e per questo si era fatto da parte allontanandosi da La Promessa.