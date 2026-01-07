L'edizione 2025 del Grande Fratello è finita da poche settimane, ma alcuni legami si sono già spezzati. Mentre era in diretta con i fan su TikTok, infatti, Giulia Saponariu ha confermato una sensazione che in molti avevano avuto negli ultimi giorni: il suo rapporto d'amicizia con Rasha Younes si è concluso e oggi le due non si sentono più. La 19enne non ha voluto spiegare i motivi di questo allontanamento, e neppure l'ex amica si è ancora esposta sull'argomento che sembra appassionare i sostenitori di entrambe.

La risposta piccata in live

I più attenti fan del Grande Fratello lo avevano notato da giorni che tra Giulia e Rasha è cambiato qualcosa fuori dalla casa, e poche ore fa ne hanno avuto conferma.

Interpellata da una follower sul suo attuale legame con l'ex coinquilina, la seconda classificata dell'ultima edizione del reality ha risposto: "Hai il presentimento che non ci sentiamo più? Molto giusto".

La ragazza non ha voluto raccontare cos'è successo tra lei e Younes lontano dalle telecamere di Canale 5, ma le poche parole che ha usato per ufficializzare la fine della loro amicizia sono state abbastanza esaustive e per nulla fraintendibili.

La festa di Capodanno senza i Rashmer

Che tra Giulia e Rasha fosse calato il gelo dopo il Grande Fratello, si era intuito anche dal fatto che hanno scelto di non incontrarsi quando avrebbero potuto.

Nel corso di una diretta che ha fatto su TikTok una settimana fa circa, ad esempio, la 19enne ha risposto così a chi le aveva chiesto se Rasha e Omer avrebbero partecipato alla festa che stava organizzato con gli altri per l'ultimo dell'anno: "Capodanno con loro? No, ma chi li vuole".

I Rashmer, dunque, sono stati esclusi (o si sono autoesclusi) dal party al quale hanno partecipato la maggior parte dei concorrenti dell'ultima edizione del GF, da Mattia e Grazia ai Jonita, da Simone a Giulia a Benedetta e Domenico.

Le opinioni dei fan del Grande Fratello su X

La notizia della fine dell'amicizia tra Giulia e Rasha non ha sorpreso chi ha seguito l'ultima edizione del Grande Fratello, e la conferma di ciò arriva dai messaggi che sono stati pubblicati su questo argomento sui social.

"Rasha la principessa ha fatto benissimo", "Menomale che il rapporto si è chiuso, Giulia è stata falsa nella casa", "Rasha avrà visto come si è comportata Giulia con Omer e avrà interrotto l'amicizia", "Rasha non è stupida e non vuole falsità nella sua vita", "Le voleva fregare il ragazzo, perché avrebbe dovuto esserle ancora amica?", "Giulia ha giocato per allontanarla da Omer", "Dopo tutto quello che ha detto su lei e Omer, è il minimo", "Giulia non l'ha mai sopportata, fingeva", si legge su X in questi giorni.